Peter Maffay: Nach Verkündung seiner Abschiedstour – DIESE Worte machen Hoffnung

Diese Nachricht dürfte alle Fans von Peter Maffay schwer getroffen haben: In einer Pressekonferenz am Donnerstag (21. September) verkündet der Sänger seinen Bühnen-Abschied. Nach fast 55 Jahren erfolgreicher Karriere macht er nun offiziell und endgültig Schluss.

Peter Maffay mit deutlicher Ansage

2024 geht Peter Maffay ein letztes Mal auf Tour. Danach setzt der 75-Jährige neue Prioritäten. Ganz oben steht dabei seine Familie, wie er in der „NDR Talk Show“ erzählt: „Meine größte Motivation bei dieser Entscheidung ist viereinhalb Jahre alt. Ich möchte einfach Zeit haben für die Entwicklung des Kindes und das intensiver mitbekommen, als es früher der Fall war.“

Doch einen Lichtblick gibt es trotzdem: Peter Maffay wird nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. „Das bedeutet aber nicht, dass ich Abschied davon nehme, Musik zu machen. Im Gegenteil. Ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Das war immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und das wird er bleiben. Man kann Musik in vielen Varianten ausüben. Wir werden sicherlich mal auf Festivals irgendwo den wilden Mann geben, aber Tourneen, die ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, wird es nicht mehr geben“, sagt er.

Peter Maffay spricht über heimliche Hochzeit

Was einige nicht wissen: Peter Maffay und seine Hendrikje haben hinter den Kulissen und klammheimlich Ja gesagt! Und das bereits vor geraumer Zeit. In der „NDR Talk Show“ spricht der ehemalige „The Voice of Germany“-Coach über die Hochzeit.

„Das war das Beste, was man hätte machen können. Weil wir diesem ganzen Fandango aus dem Weg gehen wollten. Wir wollten wie eine normale Familie leben und nicht hören, wie man zu leben hat. Und das ist uns gelungen. Man ist uns auf die Schliche gekommen und es ist schon ein kleines diebisches Vergnügen, dann zu sagen, dass es anderthalb Jahre her ist“, so Maffay.