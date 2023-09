Musiker Peter Maffay hat vieles erreicht, wovon einige junge Künstler nur träumen können. Seit fast 55 Jahren steht der 75-Jährige erfolgreich auf der Bühne, hat sich mit vielen Hits längst zur Legende gemacht. Auch seine Fans stehen immer hinter Peter Maffay – doch genau diesen steht jetzt auch ein herber Abschied bevor.

So hat Peter Maffay in einer Pressekonferenz am Donnerstag (21. September) etwas ausgesprochen, wovor viele Anhänger sich bereits gefürchtet hatten…

Peter Maffay verkündet Bühnen-Abschied

Bereits letzte Woche versetzte eine Ankündigung von Peter Maffay seine Fans in Aufruhr. Am Sonntag (17. September) schrieb der Musiker bei Instagram: „Liebe Freunde, liebe Fangemeinschaft, eine einmalige Situation kommt auf uns zu. 2024 wird ein ganz besonderes Jahr. Wir ‚scharren mit den Hufen‘, die Temperatur steigt, denn wir brennen darauf, die Neuigkeiten mit Euch zu teilen.“ Obwohl die Nachricht erstmal positiv klingt, hatten die Anhänger ein ungutes Gefühl (hier mehr dazu).

An diesem Donnerstag folgte nun die bittere Gewissheit. Im Rahmen einer Pressekonferenz mit seiner Band und dem Tourveranstalter erklärte der 75-Jährige, dass er schon bald nicht mehr auf den großen Bühnen dieses Landes stehen werde. Dafür holt er zunächst etwas aus: „Wir haben voriges Jahr eine viermal verschobene Tour in den Arenen zu Ende gespielt. Es kamen Leute auf mich zu, ob ich nächstes Jahr etwas vorhätte. Ich habe mich gefragt, aus welchem Anlass könnte das passieren – da hielt man mir vor, dass ich nächstes Jahr 75 werde. Das war mir so in der dieser Deutlichkeit noch nicht klar. Und dann fingen wir an, uns ein bisschen darüber zu unterhalten, was das alles bedeuten könnte.“

Peter Maffay macht Schluss: „Es ist Zeit für eine Zäsur“

„Es gibt einen kleinen Satz in einer ‚Tabaluga‘-Geschichte, in dem es heißt: Alles im Leben hat seine Zeit. Ich finde, dass jetzt die Zeit gekommen, ist eine Zäsur zu erzeugen. Ich möchte nächstes Jahr eine Tour spielen, so wie wir es immer gemacht haben. Und das wird dann die letzte dieser Art sein.“ Eine zusammenhängende Tour, wie die Fans sie sonst kennen, werde es nicht mehr geben.

Als Grund für den Bühnen-Abschied nennt Peter Maffay Prioritäten, denen er sich mehr widmen möchte – „eine davon ist viereinhalb Jahre alt.“ Insgesamt soll das Privatleben mit seiner Frau Hendrikje und den zwei Kindern (neben der viereinhalb Jahre alten Tochter auch Sohn Yaris) mehr Raum bekommen.

Doch dafür geht Peter Maffay auf letzte, große Abschiedstournee. Zehn Konzerte gibt der 75-Jährige, unter anderem in München, Köln, Hamburg, Rostock und Leipzig. Und: US-Star Anastacia wird ihn auf der „Farewell“-Tour begleiten. Mit ihr hat Peter Maffay jetzt auch ein Duett aufgenommen („So bist Du“ auf englisch). „Ich freue mich sehr. Denn ich habe Anastacia schon immer bewundert“, so der Musiker.