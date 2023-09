Peter Maffay macht mysteriöse Ankündigung – Fans haben einen üblen Verdacht

Peter Maffay ist ein alter Hase im Show-Geschäft. Der 74-Jährige wurde zu Beginn seiner Karriere durch Schlager bekannt. Danach wechselte er zum Deutschrock. Mit Millionen von verkauften Tonträgern ist er einer der erfolgreichsten Künstler in den deutschen Charts. Jetzt machte der Musiker eine Ankündigung, die Fans in Sorge versetzt.

Seit Jahrzehnten rockt er die Bühnen des Landes – ist jetzt etwa ein Ende in Sicht? Das jedenfalls vermuten seine Fans unter dem jüngsten Social-Media-Post, den Peter Maffay auf seinem Instagram-Account (rund 118.000 Follower) teilte.

Peter Maffay: Was will er uns mit dem Post sagen?

Dort machte er eine mysteriöse Ankündigung. „Liebe Freunde, liebe Fangemeinschaft, eine einmalige Situation kommt auf uns zu. 2024 wird ein ganz besonderes Jahr. Wir ‚scharren mit den Hufen‘, die Temperatur steigt, denn wir brennen darauf, die Neuigkeiten mit Euch zu teilen“, schreibt der Entertainer in dem Beitrag.

„Am Donnerstag, den 21. September, werden wir um 11 Uhr die ‚Katze aus dem Sack‘ lassen. Wir freuen uns schon tierisch darauf. Euch alle, die Ihr uns seit Jahren die Treue haltet – die Jungen wie auch die für immer Jungen – auf diesen Trip mitzunehmen. Ihr dürft gespannt sein! Demnächst also mehr“, heißt es weiterhin.

Peter Maffay: Fans sind beunruhigt

Ungenaue Aussagen, die so viel bedeuten können. Plant Peter Maffay etwa eine Abschiedstournee? Sein letztes Album? Die Fans jedenfalls haben einen üblen Verdacht. „Wir wollen noch keine Abschiedstournee. Peter, das kannst du uns nicht antun… Du hast doch immer gesagt, ‚wir spielen, bis wir nicht mehr von A nach B laufen können oder wir in die Kiste steigen‘, so weit ist es doch wohl noch nicht…“, schreibt beispielsweise ein Fan unter den Post.

Und auch dieser Anhänger ahnt Böses: „Ja, Tabaluga wäre super, aber mein Gefühl sagt mir, Peter will aufhören. Hoffentlich hab ich nicht recht.“ Bis zum 21. September müssen sich Maffay-Fans aber noch gedulden…