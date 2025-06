Jubel bei „Bares für Rares“: Das letzte Mal geschah es im Januar

Es gibt Sendungen, die laufen einfach immer. So auch „Bares für Rares“ – das Format, das selbst nach über zehn Jahren Sendezeit noch überrascht. An diesem Dienstag (24. Juni) hat Horst Lichter mal wieder gezeigt, warum ihm sein Format so schnell niemand streitig macht. Denn die Quoten konnten sich mehr als sehen lassen.

Wie das Medienportal „DWDL“ berichtet, schalteten ab 15:05 Uhr 1,81 Millionen Zuschauer ein – so viele wie seit einem Monat nicht mehr. Und nicht nur das. Besonders bemerkenswert ist der Blick auf die junge Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

„Bares für Rares“: Das letzte Mal geschah es im Januar

In der Altersklasse lag der Marktanteil bei starken 18,8 Prozent. „Bares für Rares“ dürfte mit dieser Nachricht einmal mehr jubeln. Denn das ist der beste Wert seit langem! Zuletzt kam man an diese Einschaltquoten während des Allzeit-Hochs im Januar heran. Damals mit 20,8 Prozent.

Und was war das Erfolgsgeheimnis? Vor allem ein Bär sorgte im Pulheimer Walzwerk für Aufsehen. Genauer gesagt: ein Steiff-Bär. Doch der war alles andere als kuschelig und süß, sondern groß, auf Rollen und ein bisschen gruselig. Genau das richtige Stück, um die Händler in Wallung zu bringen. Vor allem David Suppes und Markus Wildhagen lieferten sich ein echtes Bieterduell. Hier kannst du die Geschichte nachlesen.

Aber auch andere Sender punkteten mit ihrem Tagesprogramm.

Auch die Konkurrenz schläft nicht

Die Konkurrenz konnte sich ebenfalls sehen lassen. RTL punktete am Nachmittag mit seinen beiden Boulevard-Dauerbrennern „Explosiv“ und „Exclusiv.“ 730.000 bzw. 1,16 Millionen Zuschauer, dazu starke Marktanteile von 11,1 und 11,5 Prozent bei den Jüngeren. Die Daily-Soap „Unter uns“ erzielte im Anschluss mit 13,9 Prozent sogar einen der besten Werte des Jahres.

Auch am Vorabend gab es Grund zur Freude. „Das perfekte Dinner“ auf Vox holte 900.000 Zuschauer und knackte bei den 14- bis 49-Jährigen die 11-Prozent-Marke – erstmals seit September 2023.