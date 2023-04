Peter Maffay feiert „Tabaluga“-Jubiläumsshow – Zuschauer stutzig: „Wie von Wish bestellt“

Am letzten Oster-Feiertag setzt Sat.1 noch einmal auf große Emotionen. Kult-Musiker Peter Maffay feiert den 40. Geburtstag seines geliebten Drachen „Tabaluga“. In einem emotionalen TV-Konzert erinnert der 73-Jährige an die Anfänge der beliebten Kinderbuchfigur. Die Märchengestalt ist im Jahr 1983 von Maffay sowie Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und Autor Gregor Rottschalk erfunden worden.

Die Sat.1-Zuschauer sind gerührt, als sie Peter Maffay nach so vielen Jahren wieder die „Tabaluga“-Lieder von damals singen hören. In den sozialen Netzwerken zeichnet sich ein Tränenmeer ab, doch auch Kritik an der Jubiläumsshow bleibt nicht aus.

Peter Maffay sorgt für weinende Sat.1-Zuschauer: „Gänsehaut pur!“

Gemeinsam mit Musikern wie Beatrice Egli, Maite Kelly, Johannes Oerding und vielen weiteren gibt Peter Maffay am Ostermontag seine großen „Tabaluga“-Hits zum Besten. Mehr Nostalgie geht nicht! „Da werden Erinnerungen wach. Als Kind geliebt und jetzt lieben es meine Kinder“, schwärmt eine Frau bei Instagram. Von einem Mann heißt es: „Gänsehaut pur! Da kommen viele Erinnerungen hoch.“

Die rührenden Balladen mit Botschaften, die heute wichtiger denn je sind („Es geht nicht um die Farbe deiner Haut oder um das, woran du glaubst“), bringen das Sat.1-Publikum sogar zum Weinen. „Da bekommt man ja Pipi in die Augen“, gesteht eine Dame. Eine andere schildert: „Wenn man vor dem Fernseher sitzt, sich 40 Jahre ‚Tabaluga‘ auf Sat.1 anschaut und einem vor Rührung die Augen feucht werden.“ Es sind Lieder wie „Ich wollte nie erwachsen sein“, mit denen Peter Maffay die Zuschauer jeden Alters schließlich ganz weich werden lässt.

Von „The Masked Singer“ verwöhnt: „Tabaluga“-Fan übt Kritik an Sat.1

Zwischen all den in Nostalgie versunkenen „Tabaluga“-Fans findet sich am Montagabend jedoch auch Kritik in den sozialen Medien wieder. Während Peter Maffay und seine musikalischen Gäste mit ihren Performances glänzen, sorgt ausgerechnet der Star der Sat.1-Show für Stirnrunzeln bei so manchem Zuschauer. Das Kostüm des grünen Drachen wirke billig gemacht, heißt es.

„Das Kostüm sieht meiner subjektiven Meinung nach aus wie von Wish bestellt. Bei ‚The Masked Singer‘ sind die doch auch hübsch. Aber das? Aber ist nur meine Meinung. Eventuell sehe ich das nur zu kritisch“, gibt ein Twitter-Nutzer zu bedenken. Zugegeben, mit aufwendig gestalteten „The Masked Singer“-Figuren wie „Der Schuhschnabel“ oder „Diamantula“ kann „Tabaluga“ an diesem Abend nicht mithalten. Andererseits macht das ja auch den Charme von Peter Maffays 80er-Jahre-Märchengestalt aus.