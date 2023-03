Peter Maffay verrät: Deshalb ist Tabaluga ein kleiner Drache geworden

Klein, grün und der wohl liebste Drache, den es gibt – die Rede ist ganz klar von Tabaluga! Von Musiker Peter Maffay ins Leben gerufen, verschönerte die Märchengestalt bereits so einige Kindheiten. Inzwischen ist der tapfere Drachenheld aber gar nicht mehr so jung…

Genauer gesagt bringt Tabaluga nun schon seit 40 Jahren immer wieder die Augen von Klein und Groß zum Strahlen. Und dieser Geburtstag sollte gebührend gefeiert werden – nämlich mit einer beeindruckenden Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte!

Peter Maffay feiert Tabaluga-Geburtstag

Am Montag (27. März) lud das Geburtstagskind höchstpersönlich, Sänger Peter Maffay, mit seinem Sohn Yaris und Tabaluga-Autor Gregor Rottschalk zur großen Gala im Zoopalast in Berlin ein: In einer rund zweistündigen Show mit dem Titel „Happy Birthday Tabaluga“ performten Promis wie Maite Kelly und Wincent Weiss zusammen mit Tabaluga und Peter Maffay die wohl größten Hits des grünen Drachens.

Trotz des angekündigten Mega-Streiks ließen sich dieses besondere Event auch zahlreiche Promi-Gäste wie Yvonne Woelke, Heinz Hoenig und die „Germany’s next Topmodel“-Kandidatinnen nicht entgehen. Unter anderem spazierten auch The BossHoss über den roten Teppich der Veranstaltung. In ihrer Kindheit durfte der kleine grüne Drache ebenfalls nicht fehlen – bis heute erinnern sich die beiden Rockstars nur zu gern daran.

Peter Maffays Figur ein Kindheitsheld

„Ich kann von Glück reden, dass ich eine schöne und behütete Kindheit hatte“, schwärmte Alec Völkel gegenüber dieser Redaktion. Sein Musikerkollege Sascha Vollmer kann an dieser Stelle nur zustimmen. Wirklich chaotisch sei es erst zu Teenie-Zeiten geworden, als man allmählich etwas rebellieren und seinen Style verändern wollte.

Auch ihren eigenen Kindern wollten The BossHoss den beliebten Tabaluga-Drachen nicht vorenthalten. Doch wieso ist die Figur überhaupt ein Drache? „Rolf Zuckowski wusste als Kenner der fernöstlichen Mythologie eben schon immer, dass Drachen dort eine positive Figur verkörpern und als Glücksbringer gelten“, verriet Tabaluga-Erschaffer Peter Maffay im Gespräch. Diese Rolle sollte auch seine erfundene Gestalt einnehmen.

Sat.1 zeigt Tabaluga auch im TV

Wer die Geburtstagsparty in Berlin verpasst hat, muss allerdings nicht traurig sein – bereits am kommenden Ostermontag (10. April) wird das Spektakel auch nochmal im TV-Programm von Sat.1 zu sehen sein.