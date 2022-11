Peter Maffay: Große Verwirrung bei den Fans – jetzt spricht der Sänger Klartext

Peter Maffay gehört seit Jahrzenten zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands. Auch mit 73 Jahren steht der Entertainer noch auf der Bühne. Und auch Social Media hat er inzwischen für sich entdeckt. Doch da musste der Sänger nun einschreiten.

Denn ein Gerücht machte die Runde, dass bei den Fans schon mächtig für Verwirrung sorgte. Das kann und will Peter Maffay so nicht stehen lassen. Deshalb hat er nun ein deutliches Statement veröffentlicht.

Peter Maffay mit dringender Warnung an Fans

In einem Video auf Instagram stellt sich Peter Maffay vor die Kamera und sagt: „Liebe Freunde, ich melde mich bei Euch mit einem ziemlich eigenartigen Thema“. Gemeint sind seine Fans. Denn die haben offensichtlich in letzter Zeit viele Nachrichten im Namen des Sängers erhalten. In den Mitteilungen wurden sie um Hilfestellung geben, und teilweise auch aufgefordert Geld zu schicken.

Kommentare wie „Ich werde nahezu täglich von irgendwelchen Peter Maffays angeschrieben“ oder „Peter, das stimmt. Viele fragen unter deinem Namen bei mir an“, bestätigen die Aussage. Deshalb warnt Peter Maffay seine Anhänger nun eindringlich: „Das sind Fake Accounts. Bitte fallt nicht darauf herein und blockiert diese Profile am besten direkt“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Peter Maffay bietet seine Hilfe an

Instagram-User äußern, dass sie die Fake-Accounts teilweise nur noch schwer von den echten unterscheiden könnten. Deshalb weist der Entertainer darauf hin, dass die echten Kanäle immer ein blaues Häkchen als Verifizierungsmerkmal hätten. Im Zweifelsfall sollten sich die Betroffenen direkt an das Team des Musikers wenden.

Noch mehr Themen:

Nach seiner Teilnahme als Coach von „The Voice of Germany“ erlebt die Karriere von Peter Maffay nochmal einen zweiten Frühling. Das scheinen sich Betrüger zunutze machen zu wollen, doch der 73-Jähre will mit diesem Statement einen Riegel davor schieben.