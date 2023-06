Netto in Essen: Superstar an der Kasse – Kunden trauen ihren Augen nicht

Star-Auflauf im Netto in Essen! Wo Kunden normalerweise nur mal eben rein und rauslaufen, um ihren Einkauf schnell zu erledigen, gab’s am Mittwoch (31. Mai) weitaus mehr zu sehen als gut sortierte Regale und frisches Obst und Gemüse in den Auslagen.

Beim Netto in der Heßler Straße 9 in Essen konnten die Kunden einem Star jetzt ganz nah kommen – und das auch noch aus gutem Grund.

Netto: Überraschung! Plötzlich sitzt ER an der Kasse

Dass ein lebensgroßer Drache beim Kassieren hilft, kommt ganz bestimmt nicht jeden Tag vor. Zumindest nicht bei Netto an der Kasse in Essen. Umso größer war die Überraschung für alle Einkäufer am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr, als plötzlich Kinderbuchheld Tabaluga im Laden tatkräftig mithalf.

Und für wen könnte Tabaluga wohl eine bessere Unterstützung sein, als für seinen alten Freund Peter Maffay? Der 73-Jährige und der grüne Kinderbuchheld sind bereits seit Jahren ein eingespieltes Team und Maffay einer der Gründe, warum es Tabaluga überhaupt erst gibt. Immerhin ist er Miterfinder der Tabaluga-Figur und der Vielzahl seiner Abenteuer. Darüber hinaus ist der Sänger auch Schirmherr der Tabaluga-Kinderstiftung und für den guten Zweck gerne mal als ehrenamtlicher Netto-Mitarbeiter im Einsatz.

Peter Maffay sammelte bei Netto an der Kasse Spenden. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Peter Maffay kassiert für Spendenprojekt

Kurz vor seinem großen Auftritt im Discounter in Essen kündigte Peter Maffay auf seiner Instagram-Seite seine Zusammenarbeit mit Netto schon mal an und sorgte damit bei seinen Fans für jede Menge Begeisterung. Hier kannst du die Szenen sehen.

Mehr News:

Aber nicht nur mit der Idee, das Mikrofon kurzerhand gegen ein Kassiersystem einzutauschen, sondern auch mit dem Plan, den er mit der Aktion verfolgt. Hinter dem Besuch steckt nämlich ein Spendenprojekt für seine Stiftung. Dabei können Kundinnen und Kunden bei ihrem Einkauf an der Kasse ihren Betrag aufrunden. Alle Spenden, die bei der Aktion im Zeitraum vom 29. Mai bis zum 3. September 2023 deutschlandweit gesammelt werden, gehen direkt an die Peter-Maffay-Stiftung.