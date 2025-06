Rewe, Edeka und Co.: Schon vorm Eingang platzt Kunden der Kragen – „Spießrutenlauf“

Ein Einkauf bei Rewe, Edeka und Co. gehört für viele Menschen zum Alltag dazu. Ob nur mal schnell eine Kleinigkeit besorgen oder den Wocheneinkauf abarbeiten – die Supermärkte und Discounter sind auf alles vorbereitet und haben für jeden eine gute Auswahl.

Doch nicht immer will bei einem schnellen Einkauf bei Rewe, Edeka und Co. alles so glattlaufen. Denn gerade für Kunden, die schnell nur ihre gekauften Artikel bei der Abholstelle einsacken wollen, gibt es oft Probleme. Doch woran hakt es hier?

Rewe-Kunde beschwert sich über Parkplatz

Auf „Reddit“ beschwert sich ein Rewe-Kunde nun bei der Community über die extra für den Abholservice geschaffenen Parkplätze. Seiner Meinung nach werden die Parkplätze viel zu sehr für andere Zwecke missbraucht beziehungsweise belegt von anderen Autos. „Mal muss dort der 900.000 PS starke Sportwagen geparkt werden, damit ja kein Kratzer reinkommt, mal wird der Platz als Ort missbraucht, wo man am Steuer gemütlich sein Frühstück inhaliert oder gerne mal noch eine dreiviertel Stunde telefoniert“, schreibt der aufgebrachte User.

Für ihn ist ganz klar, dass diese Plätze freigehalten werden müssen: „Ich bezahle extra mehr dafür, dass ich schnell da parken, meinen Scheiß holen und mich verpissen kann.“ Ein anderer User pflichtet ihm da bei. „Hier bei unserem Rewe genau das Gleiche. Oft sind die Abholerparkplätze von anderen zugestellt. Gerne auch so, dass die beiden Plätze belegt sind“, schreibt dieser Rewe-Kunde aufgebracht.

Oftmals seien die Parkplätze aber auch noch mit anderen Dingen wie der Außenware bestehend aus Blumenerde oder Grillkohle belegt. „Da darf man dann mit dem Wagen wie beim Spießrutenlauf zwischen den Außenspiegeln durch balancieren, um auch nichts zu beschädigen“, zieht der Reddit-User sein Fazit.