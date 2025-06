Rewe-Kunde hat den Kaffee auf – „Könnte ich jedes Mal ausrasten“

Rewe lockt Kunden mit verschiedenen Angeboten in seine Supermarkt-Filialen. Doch nicht nur über die App oder das Prospekt werden sie informiert, sondern auch im Store selbst. Das scheint einigen Kunden mittlerweile zu viel zu sein.

Ein Rewe-Kunde lässt seine Frustration in den sozialen Medien raus und greift zu einer drastischen Maßnahme.

Rewe-Kunden platzt der Kragen

Auf Reddit schildert er seine Erfahrung: „Nach einem stressigen Arbeitstag will man einfach nur schnell was einkaufen – ein bisschen was fürs Abendessen, vielleicht ein paar Basics. Aber kaum tritt man in den Rewe, geht der Terror los.“

Gemeint sind damit offenbar die Durchsagen, die er sich in seinem Rewe-Markt anhört. „Diese ewig gleiche, übermotivierte Stimme begrüßt mich wie in einer schlechten Gameshow: ‚Sparen Sie bare Euros mit der Rewe App!'“ Der Kunde ist daran aber wohl ganz und gar nicht interessiert. „Nein. Ich will mir eure verdammte App nicht herunterladen“, schreibt er in seinem Post. Doch die Durchsage bezüglich der App ist offenbar nicht das Einzige, das ihn stört.

Rewe-Kunde wütet in den sozialen Medien

Auch von der Werbung für die „Knalleraktion der Woche“ und für die Ausbildung bei Rewe sei er genervt – ebenso wie von der Musik in der Filiale.

Auf Rewe verzichten wolle er allerdings trotzdem nicht, da das „der einzige halbwegs brauchbare Supermarkt in meiner Gegend ist“. Deshalb hat er sich zu einer drastischen Maßnahme entschieden.

Rewe: Meinung der Kunden ist gespalten

„Ich geh’ mittlerweile nur noch mit Kopfhörern einkaufen, weil ich’s sonst nicht aushalte. Aber selbst dann könnte ich jedes Mal ausrasten“, schreibt er. Während einige Kunden verständnisvoll reagieren, finden andere die Reaktion offenbar übertrieben.

„Blendet man recht schnell aus, meiner Erfahrung nach“ und „Ich will Radio hören“ kommentieren zwei Kunden. Ein anderer hingegen ist von den beschriebenen Durchsagen offenbar überhaupt nicht betroffen. „In meinem Rewe läuft immer nur Popmusik. So ’ne typische Radio Playlist. Ist auch nicht sonderlich laut“, erklärt er.