Kunden kaufen Salami bei Edeka, Rewe & Co. – Zuhause erreicht sie die bittere Nachricht

Ein beliebtes Produkt sorgt derzeit für Aufsehen: Ein bundesweiter Rückruf bei Rewe, Edeka & Co. alarmiert Verbraucher.

Was hinter der Warnung steckt und worauf Kunden jetzt achten sollten, ist wichtiger denn je.

Gesundheitsgefahr bestätigt: Rückruf bei Rewe, Edeka & Co.

Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG ruft die „Rein Rind Salami“ (70 g) bundesweit zurück. In einer Probe wurde Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen, die schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können. Betroffene Chargen sind mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14.08.2025, 21.08.2025 und 25.08.2025 gekennzeichnet und wurden laut „md.de“ in allen Bundesländern vertrieben.

Der Fund der E. coli-Bakterien stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder, Schwangere und immungeschwächte Personen. Symptome wie blutiger Durchfall, Bauchkrämpfe und Fieber können auftreten. Verbraucher sollten die betroffene Salami daher unter keinen Umständen verzehren. Eine Infektion kann in seltenen Fällen zu einem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) führen, das akut lebensbedrohlich ist.

Verkaufsstopp der Salami bei Rewe, Edeka & Co.

Die zurückgerufene Salami wurde unter anderem bei Rewe, Edeka & Co., Netto, Kaufland und mehreren Lieferdiensten wie Wolt und Knuspr verkauft. Kunden können betroffene Produkte in jedem dieser Märkte zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet – auch ohne Kassenbon.

Verbraucher, die Symptome entwickeln, sollten sofort ärztliche Hilfe suchen, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

