Sat.1: Gleich nach der Premiere von „Amore unter Palmen“ kursiert die Nachricht

Bei Sat.1 wird es romantisch. Der Sender zeigt ab Montag (28. April) die neue Doku-Reihe „Amore unter Palmen“ im TV-Programm. Dort treffen verschiedene Männer und Frauen aus Deutschland auf ihre Partner, die meist tausende Kilometer von ihrem eigenen Wohnort entfernt im Ausland leben.

Doch wie kam das neue Sat.1-Format bei den Zuschauern an? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die ernüchternde Antwort auf diese Frage.

Sat.1 setzt auf neue Liebes-Doku

Nachdem Vox mit der Kult-Doku „Goodbye Deutschland“ große Erfolge feierte, versucht sich nun auch Sat.1 an einem ähnlichen Format. Bei „Amore unter Palmen“ werden die Protagonisten nicht direkt bei ihrer Auswanderung begleitet, doch Reisen ins Ausland gibt es trotzdem.

Das sind die Paare von „Amore unter Palmen“:

Silvia (56) aus Königsbach-Stein / Baden-Württemberg und Sam (40) aus Banjul / Gambia

Matthias (49) aus Horburg / Niedersachsen und Aor (47) aus Bangkok / Thailand

Nadine (36) aus Löchgau / Baden-Württemberg und Daniel (43) aus Quito / Ecuador

Claudia (37) aus Hannover / Niedersachsen und Rolence (37) aus Daressalam / Tansania

Kevin (36) aus Iffezheim / Baden-Württemberg und Yumii (36) aus Pattaya / Thailand

Sabine (62) aus Neu-Ulm / Bayern und Eugene (42) aus Abuja / Nigeria

Tina (44) aus Köln / Nordrhein-Westfalen und Richmond (28) aus Accra / Ghana

Sat.1 weit hinter der Konkurrenz

Der erhoffte Erfolg der Sendung bleibt jedoch aus, wie die Quote zeigt. Laut Berichten des Branchenmagazins DWDL waren bloß 640.000 Menschen zur besten Sendezeit am Start. In der Zielgruppe sind das gerade einmal 5,8 Prozent Marktanteil.

Zum Vergleich: Selbst Kabel1 konnte mit den Filmen „Jumper“ und „Men in Black“ mehr Zuschauer vor den Bildschirmen halten. Insgesamt 0,85 und 0,50 Millionen Menschen waren zur Primetime dabei.

Sat.1 zeigt die vier geplanten Folgen von „Amore unter Palmen“ aktuell immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Episoden gibt es auch in der Mediathek bei Joyn.