Trump bringt Fußball-Fans mit seinem Verhalten auf die Palme – „So eine Peinlichkeit“

Unerwartet und auch überraschend deutlich gewann der FC Chelsea am Sonntag die Klub-WM gegen Champions-League-Sieger Paris St. Germain mit 3:0. Schon nach 43 Minuten war die Partie eigentlich entschieden. So war dann die Übergabe des überdimensionierten Siegerpokals durch US-Präsident Donald Trump das Highlight, auf das alle Fans des Londoner Vereins danach hinfieberten.

Für Trump war es eine Generalprobe für die kommende Fußball-WM 2026. Auch dort findet das Finale im MetLife Stadium in New Jersey statt. Doch sein Auftritt sorgte für empörte Reaktionen bei den Fußball-Fans. Wollte sich der Präsident in den Mittelpunkt drängen, obwohl der Ruhm doch eigentlich der siegreichen Mannschaft gehören sollte?

+++ Lesenswert: Trump bringt eigene Fans gegen sich auf – „Mir gefällt nicht, was passiert“ +++

Trump nutzt die Bühne für sich: „Alles an diesen Bildern ist furchtbar“

Auffällig war jedenfalls, dass er alle Blicke auf sich zog. Doppeltorschütze Cole Palmer, der in Deutschland nicht sehr hoch angesehene Spanier Marc Cucurella und Chelsea-Kapitän Reece James schauten bei der Übergabe statt auf den golden strahlenden Pokal zunächst irritiert auf Trump. Als James dann endlich die Trophäe nach oben reckte und der Jubel losging, ließ es sich Trump nicht nehmen, das Bad in der Menge auszukosten und im Mittelpunkt zu stehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fußball-Fans kommentierten die Szene im Netz:

„Plastik-Klub gewinnt Plastik-Cup. Trophäe überreicht von Trump und Infantino. Mehr Untergang des Fußballs/Sports geht nicht.“

„Wie sich der Trump da reinschmuggelt.“

„Trump sollte das Podium verlassen. Er tat es nicht. Stattdessen blieb er dort oben und feierte mit den Spielern, genoss den Sieg wie ein Mitglied der Mannschaft.“

„FIFA-Präsident Gianni Infantino versuchte, Trump dazu zu bewegen, die Bühne zu verlassen, als Chelsea seinen Pokal für die Klub-Weltmeisterschaft in die Höhe stemmte. So eine Peinlichkeit.“

„Alles in diesen Bildern ist furchtbar.“

„Die Krönung dieses Turniers ist, dass man Donald Trump eine zusätzliche Bühne gibt.“

Klub-WM: Außer Prämien nichts gewesen

Zuvor hatte sich Trump das Spiel an der Seite seiner Ehefrau Melania angeschaut. Es gab allerdings auch laute Buhrufe im Stadion gegen ihn.

Weitere Nachrichten für dich:

Viele Fußballfans in Europa haben das Finale dagegen erst gar nicht geschaut. Die Premiere der neuen Klub-WM begeisterte niemanden (hier mehr dazu), brachte den teilnehmenden Vereinen aber immerhin stattliche Prämien ein. So dürfte Sieger FC Chelsea mit über 100 Millionen Euro an Preisgelder nach England zurückreisen.