Neue Sat.1-Show sorgt für Diskussionen: „Das schreit doch nach Betrug“

Die Älteren unter uns dürften sich noch an eine der schrägsten TV-Dating-Shows aller Zeiten erinnern. Die Rede ist natürlich von „Traumfrau gesucht“. Ob in Osteuropa, Südamerika oder den USA suchten leicht skurrile deutsche Single-Männer nach der großen Liebe ihres Lebens. Die RTL-Zwei-Show schenkte uns Charaktere wie „Surprise Bag“-Walter, Elvis oder Dennis. Nun geht Sat.1 mit einem ähnlichen Konzept an den Start.

In „Amore unter Palmen“ suchen Männer und Frauen aus Deutschland, die auf dem heimischen Dating-Markt – wie beschreibt man es am besten? – nicht die allergrößten Chancen haben, nach der Liebe ihres Lebens. Ob das klappt? Man darf zumindest Zweifel haben.

Sat.1 schickt in „Amore unter Palmen“ Singles auf Reise durch die ganze Welt

Ein Beispiel: Die 56-jährige Silvia aus Baden-Württemberg ist seit drei Jahren mit dem jungen Afrikaner Sam zusammen. Seit zwei Jahren sind die beiden sogar verheiratet. Ihren Sohn Dennis, selbst schon 32 Jahre alt, lernt Sam aber erst in den Folgen der Sendung kennen. Und auch grundsätzlich scheint die Beziehung schwer einschätzbar. Ein prickelndes Knistern können wir als Zuschauer zwischen den beiden nicht wirklich erkennen. Aber er sei auch einfach sehr schüchtern, so Silvia. Und auch ansonsten scheint Sam mehr an seinem eigenen Haus in Gambia interessiert als an seiner 26 Jahre älteren Frau.

Verständlich also, dass bei den Zuschauerinnen und Zuschauern von „Amore unter Palmen“ dezente Fragen ob der Ernsthaftigkeit der Partnerschaft aufkommen. „Das schreit doch nach Betrug. Nie im Leben ist das ehrliche Liebe“, heißt es Beispiel unter den Videos der Sendung bei Instagram. Oder: „Meine Fresse, wo wurden diese Menschen rekrutiert?“ Während ein Dritter findet: „Noch schräger als ‚Dating ohne Grenzen‘.“

Während ein Vierter schreibt: „Noch schlimmer geht es doch noch!“