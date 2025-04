Bürgergeld-Empfänger sorgt für Entsetzen – „Da fehlen einem echt die Worte“

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ werden Menschen begleitet, die in sozialen Brennpunkten leben. Einige von ihnen haben keine Arbeit und leben von Sozialleistungen – so auch Bürgergeld-Empfänger Chris aus Duisburg.

Der 33-Jährige geht seit Jahren nicht mehr arbeiten und lässt sich sein Leben vom Staat finanzieren. Seiner Meinung nach lässt es sich so besser leben. In einer der neuen Folgen gibt es jedoch keine guten Nachrichten für den Bürgergeld-Empfänger: Er bekommt eine Nachzahlung vom Amt! Seine Reaktion auf die unangenehme Post sorgt bei einigen Zuschauern für Kopfschütteln.

Bürgergeld-Empfänger pfeift auf Rechnung

Chris hat insgesamt fünf Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Für den Nachwuchs aufzukommen, sieht er allerdings nicht ein, wie seine Reaktion zeigt. „Ich habe einen Brief vom Jugendamt bekommen, ich soll irgendwie 230 Euro zahlen. (…) Das sehe ich nicht ein, von mir gibt’s kein Geld. (…) Unterhalt zahle ich ja auch nicht. Das zahlt ja der Staat“, macht er deutlich.

Weiter tönt er: „Der Staat wird immer dafür aufkommen, auch wenn ich Vollzeit arbeiten gehe, kommt der Staat dafür auf. Ich müsste dann ja – keine Ahnung – 3.000 Euro oder so verdienen, damit ich jedem Kind Unterhalt zahlen kann, und damit ich auch leben kann und meine Wohnung zahlen kann. So einen Job werde ich doch niemals finden. Geht nicht!“ Eine Einstellung, die für Diskussionen sorgt.

Bürgergeld-Empfänger sorgt für Unverständnis

Auf YouTube veröffentlicht der Kanal von RTL2 den beschriebenen Ausschnitt aus der Doku „Armes Deutschland“. Die Reaktionen der Zuschauer darauf sprechen Bände:

„235 Euro für fünf Kinder und das ist ihm schon zu viel? Da fehlen einem echt die Worte.“

„Zehn Minuten lang konnte ich nur den Kopf schütteln. So wenig Verständnis habe ich für den „Lebensstil“ von Chris.“

„Also nachdem ich das gesehen habe, wahr ich einfach nur sprachlos.“

„Kinder zeugen bis der Arzt kommt, aber sich nicht drum kümmern. Kann man sich alles nicht mehr ausdenken.“

„Ganz ehrlich? Sein Bürgergeld sollte an die Kinder gehen. Komplett. Er hat es nicht verdient noch gut in einer warmen Bude zu sitzen, während die Kinder das Nachsehen haben.“

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.