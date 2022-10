Peter Maffay: Freundin Hendrikje über ihren Altersunterschied – „Bekomme einen Schreck“

Mit seinen Songs hat sich Peter Maffay in die Herzen von Millionen Menschen gesungen. Den Kultstatus hat der Musiker mit 21 Nummer-eins-Alben längst erreicht. Sein Know-how gibt der 73-Jährige nun auch als Coach bei „The Voice of Germany“ an die nächste Generation weiter.

Während seine musikalischen Werke von nahezu allen Kritikern gelobt werden, erntet Peter Maffays Privatleben deutlich heftigere Reaktionen. Ausgerechnet seine Beziehung mit Freundin Hendrikje Balsmeyer scheint vielen Menschen übel aufzustoßen.

Peter Maffay entdeckt Hendrikje auf seinem Konzert

Den Sänger und die Lehrerin trennen 38 Jahre Altersunterschied. Kennengelernt haben sich die beiden im Juni 2015 bei seinem Konzert in Magdeburg. Der Musiker hat Hendrikje damals zu sich auf die Bühne geholt. Gegenüber der „Bild“-Zeitung beschreibt er ihr Kennenlernen als „eine Begegnung, die mich sehr fasziniert hat“.

Für Hendrikje ist zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht klar, dass sie mit dem Star eine Beziehung eingehen wird. „Auf besagtem Konzert war ich mit meinen Eltern und meinem damaligen Freund, der die Karten besorgt hatte“, erklärt die Thüringerin gegenüber der „SUPERillu“. Erst ein halbes Jahr später habe sie ihn persönlich kennengelernt.

Im November 2018 ist ihre Liebe durch die Geburt der gemeinsamen Tochter Anouk gekrönt worden. Peter ist bereits 69 Jahre alt, als das Baby zur Welt gekommen ist. Ein ziemlich hohes Alter, um Vater zu werden.

Freundin Hendrikje reagiert auf Kritik: „Peter Maffay ist jung geblieben“

Und auch die Altersspanne zwischen Peter und Hendrikje sorgt für Getuschel. Allerdings nicht im engen Umfeld der beiden, wie seine Partnerin betont: „Kritik an unserer Beziehung kam höchstens von Fremden, die sich an unserem Altersunterschied gestört haben. Peter ist jung geblieben, im Wesen und im Geist, er ist körperlich fitter als ich. Manchmal bekomme ich einen Schreck, wenn jemand sagt, er sei jetzt 73. Das kann ich oft nicht glauben.“

Kurz bevor der „Tabaluga“-Erfinder mit Hendrikje Balsmeyer zusammengekommen ist, hat er sich nach 12 Jahren Ehe von seiner vierten Ex-Frau Tania Spengler getrennt. Dass er sich direkt in eine neue Frau und dann auch noch eine deutlich jüngere verliebt hat, sorgt für große Diskussionen. Von all den missgünstigen Kommentaren lassen sich die Turteltauben aber nicht beirren.

Das bedeutet aber nicht, dass Hendrikje keine Bedenken gehabt hat, als sie Peter Maffay kennengelernt hat. „Peter ist ein sympathischer, bodenständiger Typ, der mit seinem Charme und unseren vielen Parallelen etwas in mir geweckt hat, was ich anfangs – auch wegen des Altersunterschiedes – gar nicht zulassen wollte“, gibt sie im „SUPERillu“-Interview zu.