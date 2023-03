Peter Maffay: Mit Tabaluga verschönerte er so einige Kindheiten – DAS war früher sein eigenes Highlight

Der kleine grüne Drache mit dem Namen Tabaluga ist bei einigen Kindern kaum noch wegzudenken – und auch bei zahlreichen Erwachsenen spielte die fiktive Figur eine wichtige Rolle in deren Kindheit.

Erschaffen wurde die Gestalt von Peter Maffay. Während der Sänger damit das Programm für Klein und Groß bis heute bereichert, gab es in seiner eigenen Kindheit den Drachen noch nicht – was hat hingegen seine Zeit als kleiner Junge verschönert?

Peter Maffay erinnert sich an seine Kindheit

„Ich kann mich ganz entfernt daran erinnern, dass ich vier Bände Grimm’s Märchen hatte“, verriet Peter Maffay gegenüber dieser Redaktion im Rahmen der Tabaluga-Geburtstagsgala im Zoopalast Berlin. Es seien die ersten Märchenbücher gewesen, an die sich der Musiker von früher noch erinnern könne: „Meine Mutter hat mir immer daraus vorgelesen, als ich noch klein war.“

Generell schienen bei Peter Maffay Geschichten und insbesondere Märchen schon immer eine große Rolle gespielt zu haben. Auch mehrere rumänische und ungarische Sagen haben ihren Platz im Bücherregal gefunden. Ob daraus die Idee für Tabaluga entstanden ist? „Das wäre ziemlich weit hergeholt“, gab der Künstler offen zu.

Peter Maffay ist großer Fan von Märchen

„Aber es kann schon sein, dass diese Märchenerzählungen mich in irgendeiner positiven Art geprägt haben“, vermutete der 73-Jährige. Er sei es gewöhnt gewesen, dass jemand in der Mitte saß und sich darum ein Kreis mit Zuhörern bildete. „Diese Tradition wollte ich in einer gewissen Art fortführen“, erklärte Peter Maffay. Und genau das ist ihm mit Tabaluga bestens gelungen.

Auch heute noch gewinnt der kleine grüne Drache immer wieder neue Fans dazu. Auch in der Kindheit von Peters Sohn Yaris spielte Tabaluga eine große Rolle. „Ich wusste tatsächlich bis zum Alter von zehn Jahren gar nicht, dass mein Vater damit zu tun hat“, plauderte der Spross im Interview aus. Der Titelsong „Ich bin Tabaluga“ – in dem das Verhältnis zwischen Vater und Sohn dargestellt wird – bedeute dem inzwischen 19-jährigen Maffay-Sohnemann auch heute noch sehr viel.