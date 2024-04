Peter Maffay richtet plötzlich dringende Warnung an seine Fans: „Seid vorsichtig“

Fans von Peter Maffay, aufgepasst! Der Schlager-Star hat jetzt eine dringende Warnung an seine Anhänger. Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte er sein wichtiges Anliegen.

Auch vor Prominenten machen kriminelle Betrüger keinen Halt – diese schmerzhafte Erfahrung musste jetzt auch Peter Maffay offenbar machen. Einem Instagram-Beitrag zufolge, kursieren aktuell gleich mehrere Fake-Profile in den sozialen Netzwerken von dem 74-Jährigen. Deswegen warnt er jetzt seine Fans.

Peter Maffay muss auf Instagram sofort etwas klarstellen

„Wir möchten euch dringend darauf hinweisen, dass derzeit viele Fakes unterwegs sind.

Bitte beachtet: Es gibt nur je ein offizielles Profil auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube. Keine Telegram-Gruppen o.ä., der Instagram Broadcast Channel ist die einzige offizielle Plattform dieser Art“, stellt Peter Maffay in einem Instagram-Beitrag klar.

Zu dem kontaktiere sein Team niemanden unaufgefordert. „Es gibt keine Aussagen über Bitcoin oder andere fragwürdige Themen. Vertraut nur den offiziellen Kanälen und seid vorsichtig mit Freundschaftsanfragen von Fremden“, appelliert er weiterhin. „Unser Team arbeitet täglich daran, Fakes zu blockieren und zu melden. Danke für eure Unterstützung und euer Verständnis.“

Fans sind über Fakes von Peter Maffay verärgert

Und bei vielen Fans sorgen die zahlreichen Fakes, die kursieren, natürlich für ordentlich Wut. „Das gibt es von allen Prominenten. Es ist einfach nur grottig, ich bin ständig am Blockieren! Man hat in den Medien, Facebook, Instagram und anderen kein gutes Gefühl, mit Prominenten zu schreiben. Vor allem wenn kein Verifizierungszeichen hinter dem Namen ist“, betont eine Frau in der Kommentarspalte.

„Ja, es ist echt furchtbar und nervig“ und „Da kann ich nur zustimmen, das nervt, blockiere mehrmals am Tag welche, die sich für jemanden ausgeben“, heißt es weiterhin. Bleibt nur zu hoffen, dass bislang noch niemand durch die Kriminellen ernsthaft zu Schaden gekommen ist…