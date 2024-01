Netto ruft neue Aktion ins Leben – und holt sich dafür prominente Unterstützung

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.300 Filialen zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Der Verantwortung und der Reichweite wird der Discounter-Riese sich nun einmal mehr bewusst.

Netto unterstützt seit kurzem gemeinsam mit der „Peter Maffay Stiftung“ bestimmte Kinderprojekte der Stiftung. Über mehrere Wochen wird es besondere Aktionen der Supermarkt-Kette geben.

Netto unterstützt Peter Maffay Stiftung

Ganze 620.00 Euro konnte Netto der „Peter Maffay Stiftung“ nach einer 14-wöchigen Spendenaktion übergeben. Diese Summe unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft beider Parteien, die bereits seit mehr als acht Jahren andauert. Nun gehen beide Partner ein weiteres großes Projekt an.

Von Dienstag (2. Januar) bis zum 16. März unterstützt der Discounter die Stiftung und ihre Tabalugahäuser mit den Pfand- und Kassenspenden aller Kunden, die sich daran beteiligen. In den Tabalugahäusern erhalten jährlich über 500 sozial benachteiligte sowie traumatisierte Kinder und Jugendliche die Chance, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.

„Die langjährige Zusammenarbeit mit Netto ist uns sehr wichtig. Gemeinsam konnten wir einer Vielzahl Kindern und Jugendlichen eine dringend benötigte Auszeit von ihrem Alltag ermöglichen. Ich freue mich, dass Netto die Stiftung in diesem Jahr erneut mit den Kassen- und Pfandspenden der Kundinnen und Kunden unterstützt“, sagt Peter Maffay über die 14-wöchige Spendenaktion.

„Fühlen uns sehr verbunden“

Auch Netto-Kommunikationschefin Christina Stylianou war sichtlich stolz über eine weitere Spendenaktion. „Mit der Peter Maffay Stiftung fühlen wir uns durch das gemeinsame Engagement gegen soziale Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen sehr verbunden. Uns ist es wichtig, auch in diesem Jahr wieder mit der Netto-Spendeninitiative helfen zu können und danken unseren Kundinnen und Kunden für ihre hohe Bereitschaft, beim Einkaufen durch das Aufrunden an den Kassen oder Spenden an den Pfandautomaten nachhaltig etwas zu bewegen“, so Stylianou.

Neben den alljährlichen Spendenaktionen an Kassen und Pfandautomaten unterstützt Netto die „Peter Maffay Stiftung“ mit dem Verkauf eines exklusiven Tabaluga-Kindersortiments, darunter Shampoos oder kleine Snacks wie Möhren. Die Artikel sind in allen Filialen erhältlich und fördern mit einem Teil ihrer Erlöse verschiedene Projekte der Stiftung. Erkennbar sind die Produkte am kleinen, grünen Drachen auf der Verpackung.