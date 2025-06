Weißer Riese in Duisburg fällt – kurz vor der Sprengung hat die Stadt eine wichtige Nachricht

Der dritte Weiße Riese in Duisburg fällt. Am 27. Juli wird erneut eines der berüchtigten Hochhäuser im Westen der Stadt gesprengt.

Am Dienstag (24. Juni) hat die Stadt wichtige Details zur Sprengung des Weißen Riesen an der Ottostraße 54-56 genannt. So müssen unter anderem 2.200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Doch das ist noch längst nicht alles.

Nächster Weißer Riese in Duisburg fällt

An einem Sonntag um 12 Uhr soll es passieren. Vier Stunden müssen alle Bewohner innerhalb der Evakuierungszone ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung betrifft folgende Adressen:

Glückaufstraße 2, 2A, 4, 6, 8, 10

Hanielstraße 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36, 38, 40, 42

Kirchstraße 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138,

153, 155, 157, 159, 161, 165, 165A, 165B, 169, 171, 173, 175, 177,

179, 181, 183

153, 155, 157, 159, 161, 165, 165A, 165B, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183 Moerserstraße 180, 202, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226,

228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 241A

228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 241A Ottostraße 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 53A, 55, 58,

60, 62, 64

60, 62, 64 Prinzenstraße 3, 3A

Für die Betroffenen wird ein Aufenthaltsraum in der Erich-Kästner-Gesamtschule (Ehrenstr. 87) bereit. Hilfebedürftige, die einen Krankentransport benötigen werden gebeten, sich unter der Nummer 0203/283-8200 zu melden.

Zusätzlich werden folgende Straßen ab 8 Uhr vollständig gesperrt:

Moerser Straße (zwischen Kirchstraße und Kreuzung

Rheinpreußenstraße / Lauerstraße)

Ottostraße (zwischen Moerser Straße und Husemannstraße)

Husemannstraße (zwischen Kirchstraße und Lauerstraße)

Dazu wird wegen der Sperrung in der gesamten Evakuierungszone für den 27. Juli ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Dieses gilt für folgende Bereiche.

Friedrich-Ebertstr. von Kirchstr. bis Hüttenstr. (beidseitig)

Kirchstr. 122 – 138

Hanielstr. ab Kirchstr. Hausnummer 17 – 27 und 36 – 52

Ottostr. zwischen Husemannstr. und Moerserstr. (beidseitig)

Ottostr. 18 – 20

Ottostr. 32 – 44

Ottostr. 54 – 64

Ottostr. zwischen Moerserstr. und Eberhardstr. (beidseitig)

Glückaufstr. (beidseitig inklusive Parkplätze im nördlichen Bereich)

Bürgermeister-Bongartz-Platz

Moerser Straße zwischen Lauerstr. und Kirchstr. (beidseitig)

Kirchstraße zwischen Moerser Str. und Lindenstr. (beidseitig)

Prinzenstraße zwischen Hüttenstr. und Kirchstr. (beidseitig)

Marktplatz (Parkplatz Moerser Str. Ecke Kirchstr.)

Kirchstr. (kleiner Parkplatz vor Kaufland und Parkplatz neben der

Schule

Schule Parkplatz vor der Glückauf-Halle

Die Stadt warnt: „Fahrzeuge, die im Halteverbot halten, beziehungsweise parken, werden abgeschleppt.“

Stadt Duisburg hat wichtige Bitte

Auch wenn die Sprengung des dritten Weißen Riesen spektakulär sein wird, hat die Stadt Duisburg eine wichtige Nachricht: „Wegen der weiträumigen Absperrungen, der Verkehrssituation und aufgrund der eingeschränkten Sichtmöglichkeiten auf das Sprengobjekt bittet die Stadt Duisburg von einer Anreise abzusehen“, heißt es in einer Mitteilung.

Daher werde es vor Ort keinerlei Verpflegungsstände (Getränke/Imbiss) und Toiletten geben. „Das Bürger- und Ordnungsamt wird auch Versuche von mobilen Händlern, die am Tag der Sprengung vor Ort Waren anbieten möchten, unterbinden“, so die klare Ansage der Stadt, die in diesem Zusammenhang auf eine Live-Übertragung der Sprengung im WDR verweist.