Traumzeit-Festival in Duisburg macht es offiziell! Fans außer sich – „Trauen unseren Augen kaum“

Was für ein Hammer! Das Traumzeit-Festival in Duisburg war ohne zu übertreiben ein voller Erfolg. Am vergangenen Wochenende (20. bis 22. Juni) ging es im Landschaftspark Duisburg-Nord nochmal richtig ab, rund 20.000 Besucher feierten Bands und Artists wie Sarah Julia, The Notwist und Schrottgrenze ab. Jetzt geht es in die nächste Runde – und das, obwohl die Neuauflage 2026 noch in weiter Ferne liegt!

Denn inzwischen hat der Vorverkauf für das sogenannte „Feierabendticket“ begonnen. Wer eines ergattert, kann beim Traumzeit-Festival in Duisburg 2026 (19. bis 21. Juni) dabei sein. Aber, kein Witz: Der Veranstalter meldet, dass schon alle Tickets weg sind! Das gab er auf Instagram bekannt.

Traumzeit-Festival in Duisburg macht es offiziell!

„Leute, wir trauen ehrlich gesagt unseren Augen kaum und dachten fast schon, dass es sich hier um einen IT-Fehler handelt. Ihr habt die Feierabendtickets einfach in fünf Stunden AUSVERKAUFT“, schreibt das Social-Media-Team des Festivals. Und weiter: „Wir sind richtig gerührt! Wir starten sofort mit der nächsten Ticketstufe und geben Euch hier gleich alle Informationen!“

Tatsächlich nehmen es viele Fans mit Euphorie hin, dass schon die ersten begehrten Tickets weg sind. Einige sind nicht mal wirklich überrascht oder gar sauer – im Gegenteil. So schreibt ein Fan: „Ich freue mich jetzt schon wieder wie Bolle! Danke, ihr habt alles so toll organisiert, dieses Festival ist wirklich ein Träumchen!“

„Trauen unseren Augen kaum“

Doch es gibt auch traurige Stimmen. So schreibt sich ein Fan seine Trauer aus der Seele: „Echt schade, dass das so schnell ausverkauft ist. Ich wollte mir auch vorhin noch eins kaufen.“ Dass das Festival im Pott und darüber hinaus so beliebt ist, verwundert nicht. Die spektakuläre Industriekulisse des früheren Hüttenwerks tut sein Übriges.

Außerdem ist es für seine entspannte und besondere Atmosphäre bekannt, bei der rund 30 unterschiedliche Künstler aus Bereichen wie Pop, Rock, Indie und elektronischer Musik auf drei Bühnen auftreten. Logisch, dass das Festival auch nächstes Jahr zum vollen Erfolg werden soll. Der Anfang dafür scheint ja schon gemacht zu sein…