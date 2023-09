„Voice of Germany“: DARUM wurden wirklich alle Coaches ausgetauscht

Es war eine riesige Überraschung für die Fans von „The Voice of Germany“: Entschieden sich doch ProSieben und Sat.1, gleich einmal alle Coaches auszutauschen. Ein Vorgang, den es in der Historie von „The Voice of Germany“ so noch nie gegeben hat.

Doch was steckt dahinter? Warum entschieden sich die Sender Mark Forster, Peter Maffay, Rea Garvey und „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß durch die Kaulitz-Zwillinge, Shirin David sowie Ronan Keating und Giovanni Zarrella zu ersetzen?

Darum wurden alle „The Voice of Germany“-Coaches ausgetauscht

ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler erklärt die Entscheidung. „Diese Erneuerung war von uns absolut gewünscht. Nach zwölf Jahren muss man immer mal wieder gucken, dass Innovationen auch in der Sendung stattfinden. Fünf neue Personen, die auf diesen Stühlen sitzen, bringen auch komplett neue Energie in diese Sendung und das spürt man wirklich mit jeder Faser“, so Zizler.

Doch worauf wurde bei der Auswahl der Coaches geachtet? „Uns war es wichtig, maximal unterschiedlich aus allen Genres zu besetzen. Damit zu Hause für jeden was dabei ist. Und jetzt ist von Schlager bis Rap alles vertreten. Shirin David ist eine der erfolgreichsten deutschen Rapkünstlerinnen, und was ganz viele nicht wissen, Shirin hat auch eine klassische musische Ausbildung. Bill und Tom sind seit zwanzig Jahren aus dem Musikbusiness nicht wegzudenken. Und sie sind Weltstars aus Deutschland.“

„The Voice“ startet am 21. September

Ebenfalls mit dabei sind Ronan Keating und ZDF-Star Giovanni Zarrella. Ein kleines Geheimnis konnte der ehemalige BroSis-Sänger aber schon vor Ausstrahlung enthüllen: Er möchte gerne den Sieger in seiner ZDF-Sendung sehen.

Zusätzlich gibt es auch eine neue Regel. So können Coaches einen anderen Coach blockieren, sodass dieser keine Chance mehr auf das Talent habe.

Ab dem 21. September 2023 startet die neue Staffel „The Voice of Germany“ mit den Blind Auditions. Donnerstags heißt es also ProSieben einschalten und am Freitag dann Sat.1.