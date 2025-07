ProSieben und Sat.1 verkünden Programm-Hammer – Zuschauer werden es schon bald bemerken

Die ProSiebenSat.1-Gruppe intensiviert ihre Partnerschaft mit NBCUniversal Global TV Distribution und sichert sich exklusive Inhalte. Mehrere Plattformen, darunter ProSieben, SAT.1 und Joyn, erhalten Zugang zu Hollywood-Blockbustern, TV-Serien und Filmen aus dem Programm 2024/2025 von NBCUniversal. Der Deal umfasst zusätzlich digitale Auswertungsrechte für Joyn und erweitert damit das Angebot.

ProSieben und Sat.1 stärken Hollywood-Entertainment

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe, betont: „Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Hollywood-Entertainment.“ Darunter sind Blockbuster wie „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ und Serien wie „Young Rock“ und „Brooklyn Nine-Nine“. Dank ausgeweiteter AVOD-Rechte kann ProSieben Inhalte gezielt und plattformübergreifend anbieten.“

NBCUniversal liefert Highlights wie „Drachenzähmen leicht gemacht“, „Kung Fu Panda 4“ und „Wicked“. ProSieben und Joyn zeigen zudem Filmklassiker wie „Notting Hill“ oder die „Bourne Identität“-Reihe. Neue Serien wie „Hunting Party“ und „St Denis Medical“ feiern ihre Premiere bei ProSieben und SAT.1 sowie auf Joyn.

ProSieben und Sat.1 erweitern ihr Angebot

Das NBCUniversal-Paket umfasst auch Factual-Formate wie „Verscharrt und vergraben“ und „Killer Couples“. Joyn und ProSieben bieten damit neben Hollywood-Inhalten eine spannende Vielfalt an Dokumentationen. Der umfassende Deal unterstreicht ProSiebenSat.1 als führenden Anbieter von hochkarätigem Entertainment in Deutschland. ProSieben setzt so neue Maßstäbe im Zuschauererlebnis.

