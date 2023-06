Es geht weiter bei „The Voice of Germany“! Nachdem sich Anny Ogrezeanu in der Staffel von 2022 gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte, wartet auf die Zuschauenden 2023 ein ganz neues Set von Kandidatinnen und Kandidaten, vor allem aber eine brandneue Jury.

Die sorgte bereits kurz nach der Bekanntgabe für gemischte Gefühle (hier mehr dazu). Zugegebenermaßen, mit Shirin David, Ronan Keating, den Brüdern Bill und Tom Kaulitz und Giovanni Zarrella erwartet die Fans eine außergewöhnliche Mischung. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer sonst noch bei „The Voice“ erwartet, zeigte Schlagerstar Giovanni Zarrella jetzt schon mit einem klitzekleinen Ausschnitt auf Instagram.

„The Voice of Germany“-Dreharbeiten laufen schon

Bis zum Start der Show ist es noch etwas hin, doch die Dreharbeiten zu „The Voice“ sind bereits in vollem Gange. Für Giovanni Zarrella ist das Format wohl eine ganz besondere Herausforderung. Immerhin wurde er selbst durch eine Castingshow bekannt. Seit dem Beginn seiner Solo-Karriere hat sich einiges in seinem Leben verändert. Nicht nur, dass er regelmäßig seine eigene ZDF-Show moderieren darf, seit Neustem ist er auch noch selbst in der Juroren-Position.

Während bei DSDS ein einfaches ‚Ja‘ zum Weiterkommen reicht, müssen die Coaches bei „The Voice of Germany“ schon ihren Buzzer betätigen. Wobei nicht alle Teilnehmenden gleichermaßen überzeugen. Umso aufregender war es anscheinend für Giovanni, jetzt zum ersten Mal seinen Buzzer zu betätigen und damit sein Interesse an einem Talent zu bekunden.

Giovanni Zarrella gibt erste Einblicke

„Den ersten Buzzer vergisst man nie wieder“, schreibt Giovanni Zarrella auf seinem Instagram-Kanal.

Dazu gibt’s erste exklusive Einblicke in die neue Staffel mit einem sichtlich konzentrierten Giovanni auf dem roten Stuhl.

Unter der Bildstrecke kommentieren seine Fans und Zuschauer, die in besagtem Moment im Publikum saßen. „Mit eigenen Augen gesehen, wie du den Buzzer drückst. Du machst es mit den Herzen“, „Du hast dich so sehr darüber gefreut, als du das erste Talent deinen Buzzer gabst. Aber lade nicht alle zum Essen ein“, oder „War gestern ein wundervoller und lustiger Showabend mit euch“, heißt es hier. Es sind Nachrichten, die vielversprechend klingen.