Diese Nachricht schlug bei den Fans von „The Voice of Germany“ ein wie eine Bombe: ProSieben und Sat.1 haben in der neuen Staffel alle Stühle der Coaches neu besetzt. Mit dabei: Rapperin Shirin David.

Sie nimmt neben Giovanni Zarella, Tom und Bill Kaulitz und Ronan Keating auf den roten Stühlen Platz. Für die 28-Jährige und die anderen ist es eine Premiere, in die Rolle des „The Voice“-Coaches zu schlüpfen. Doch Shirin David hat noch eine ganz andere Premiere in der Sendung gefeiert. Und vor der hatte sie „ganz, ganz schlimme Angst“, wie sie jetzt offen zugibt.

„The Voice“: Zwei Premieren für Shirin David

6, 2 Millionen Menschen folgen Shirin David bei Instagram, über 2,4 Millionen Menschen hören allein auf Spotify jeden Monat ihre Musik. Man könnte also meinen, die 28-Jährige ist ein großes Publikum gewohnt. Doch es gibt eine Sache, die die Rapperin in ihrer Karriere noch nicht erlebt hat: Einen Live-Auftritt!

Zwar hat die 28-Jährige mittlerweile ihre erste Tour angekündigt, doch große Erfahrung hat sie auf Deutschlands Bühnen noch nicht sammeln können. Wie das sein kann bei zwei Alben? Das hat die Rapperin bei „Late Night Berlin“ verraten. Als ihr erstes Album erschienen ist, habe ihr Corona „ein bisschen im Weg“ gestanden. Auch beim zweiten Album sei noch nicht klar gewesen, was alles angesichts der gesetzlichen Lage möglich sei – und was nicht. „Ich hatte keine Lust, ’ne Tour anzukündigen und dann abzusagen“, sagte die 28-Jährige.

Der Druck sei jetzt natürlich groß. Vor allem, weil die Hallen gebucht seien und die Rapperin nichts dagegen gehabt hätte, erstmal kleiner anzufangen. „Ich hab wirklich überlegt, ’ne kleine Box aufzustellen und irgendwo random auf der Straße reinzurappen“, verriet sie im Gespräch mit Klaas Heufer-Umlauf. Doch warum eine Box, wenn man auch die „The Voice of Germany“-Bühne haben kann?

Shirin David offen: „Hatte ganz, ganz schlimme Angst“

In ihrer Instagram-Story hat Shirin David jetzt drei Fragen ihrer Fans zur neuen Staffel von „The Voice“ beantwortet. Dabei wollten die Fans von ihr vor allem eins wissen: „Wirst du auch live performen?“ Klar, dass diese Frage kommt. Denn eingefleischte „The Voice“-Fans wissen, dass die Coaches in der Regel immer wieder live performen. Entweder alleine, gemeinsam oder sogar mit den Kandidaten zusammen.

Passend zu der Frage hat die 28-Jährige ein Video von ihrer Probe der TV-Show geteilt. Dazu schreibt sie: „Hatte meinen ersten Live-Auftritt vor ein paar Tagen mit In Ear, Band und vor einem echten Publikum. Der wird auch ausgestrahlt.“

Für die Rapperin sei das absolutes Neuland gewesen. „Hatte ganz, ganz schlimme Angst davor und am Ende war es gar nicht so schlimm“, gibt sie ehrlich zu. Und ein Blick auf das Video ihrer Proben zeigt: Die 28-Jährige meistert die Situation auf der Bühne ganz souverän. Und von nun an kommt ja auch immer mehr Erfahrung hinzu, schließlich geht die Rapperin auf Tour. Wann und wo sie unterwegs sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.