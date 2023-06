Diese Nachricht von ProSieben und Sat.1 hat für Aufsehen gesorgt: Keiner der alten Coaches sitzt in der neuen „The Voice of Germany“-Staffel in der Jury. Stattdessen wurde die Jury einmal komplett ausgewechselt. Auf den begehrten roten Stühlen sitzen Künstler, die zuvor noch nicht bei „The Voice“ mitgemacht haben.

Das Echo der Fans? Geteilt. Während die einen vom Boykott der Sendung sprachen, freuten sich die anderen über die neuen Gesichter. Andere wiederum appellierten zumindest an die Zuschauer, den neuen Coaches eine Chance zu geben. Genau das haben jetzt auch einige Influencer gemacht, die bei einer der ersten Aufzeichnungen mit dabei waren. Und ihr Urteil fällt eindeutig aus.

„The Voice of Germany“: Neue Coaches sorgen für Kritik

Ronan Keating, Tom und Bill Kaulitz, Shirin David und Giovanni Zarella – sie alle sind Teil der neuen „The Voice of Germany“-Staffel. Und selten hat die Besetzung der Coaches bei der beliebten Gesangsshow für so ein großes Echo gesorgt. Unter dem Ankündigungspost bei Instagram häufen sich kritische Stimmen. „Sorry, aber da bin ich raus. Die erste Staffel, die ich nicht schauen werde“, kommentierte jemand. „Bye bye the voice, viele schöne Staffeln und sympathische Coaches dabei gewesen, jetzt, mit der Aufstellung. Puh, sorry, nein“, schreibt jemand anderes (mehr dazu hier).

Das Social-Media-Team von „The Voice“ versucht einzulenken, betont: „Unsere neuen Coaches bringen frischen Wind ins Studio. Lasst euch überraschen!“ Eine Meinung, der sich auch andere anschließen. Schließlich könne man jetzt noch gar nicht wissen, welche Dynamik die Coaches miteinander haben.

Feuertaufe für neue „The Voice“-Coaches

Wobei,… einige sind bereits in den Genuss der neuen Jury-Besetzung gekommen! Denn in dieser Woche sind die Dreharbeiten gestartet. Natürlich inklusive Publikum. Und in diesem saßen auch einige Influencer, die im Gespräch mit „Bild“ verraten, was sie von den neuen Coaches halten. Vor allem einer hat die Influencer Dalia Schmidt-Foß, Jerome Weinert, Maxine Reuker und Diademlori überrascht.

Die Rede ist von Giovanni Zarella. „Ich hätte nicht gedacht, dass er so passt als Coach, aber war richtig krass“, sagt Dalia im Gespräch mit „Bild“. Aber auch Shirin David sei beim Publikum sehr gut angekommen. „Das Publikum hat sie geliebt“, sagt Jerome. Er ist sich sicher: „Es sind wirklich die heftigsten Coaches aller Zeiten“.

Wie die Neubesetzung bei den ProSieben- und Sat1-Zuschauern ankommt, zeigt sich spätestens, wenn die neuen Folgen zu sehen sind. Einen Starttermin für die neue Staffel gibt es allerdings noch nicht. Sicher ist aber: Irgendwann im Herbst wird es soweit sein.