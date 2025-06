Dank Jürgen Klopp: Ex-Schalke-Coach hat einen neuen Job

Seit Anfang des Jahres hat Jürgen Klopp bei Red Bull das Sagen. Als „Head of Global Soccer“ hat der ehemalige BVB-Coach und Schalke-Rivale die sportliche Verantwortung für die Fußballklubs des Konzerns – darunter auch Bundesligist RB Leipzig.

Die neusten Ereignisse in Leipzig lassen jetzt insbesondere Schalke-Fans aufhorchen. Die Rolle des NLZ-Chefs wurde auf Leipzig neu vergeben und alle Schalker schauen jetzt verwundert hin.

Schalke-Flops landen bei Leipzig

Die Fassungslosigkeit der Schalke-Fans begann bereits 2023, als Manuel Baum als neuer NLZ-Chef bei RB Leipzig vorgestellt wurde. Seine letzte Station im Profifußball war alles andere als erfolgreich: Baum erreichte in elf Spielen als Schalke-Coach lediglich einen Punkteschnitt von 0,64 – eine desaströse Bilanz. Allerdings bringt Baum als Jugendtrainer eine nachweisliche Expertise mit, was wohl der Grund für seine Anstellung in Leipzig war. Baums Zeit beim Bundesligisten ist nun aber vorbei.

Doch jetzt wird es kurios: Baum wird von keinem Geringeren als David Wagner ersetzt. Das hat der Klub offiziell bestätigt. Die Verbindung zu Schalke dürfte hierbei die Emotionen der Fans noch weiter aufheizen. Wagner wird wie mit einem der schwärzesten Kapitel der jüngeren Schalker Vereinsgeschichte in Verbindung gebracht: In der Saison 2020/21 wurde er nach einem Saisonstart mit einer 0:8-Klatsche gegen den FC Bayern und ein 1:3 gegen Werder Bremen entlassen. Am Ende der Saison stieg S04 ab, der Absturz hatte unter Wagner aber schon zuvor begonnen. Ironischerweise folgte ihm damals Manuel Baum als Cheftrainer. Nun tauschen die beiden erneut die Rollen, diesmal in umgekehrter Rheinfolge.

Wagner erhält Job dank Klopp

Warum also Wagner? Auch wenn er auf Schalke gescheitert ist, hat der 51-Jährige vor allem als Jugendtrainer bei der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund durchaus gute Arbeit geleistet. Sein größtes Argument hat in diesem Fall aber wohl einen Vor- und Nachnamen: Jürgen Klopp.

Hier mehr News für dich:

Klopp, der die Leitung über das gesamte Fußballprojekt von Red Bull übernommen hat, pflegt eine enge Verbindung zu Wagner – seit vielen Jahren. Wagner war nicht nur Klopps Trauzeuge, die beiden haben auch im Fußballkosmos immer wieder gemeinsame Wege gefunden. Zuletzt traten sie im April beim „Wings Cup“ in Leipzig auf, bei dem sie Vorträge über den Nachwuchsbereich und den Übergang in den Profis hielten. Nun wird die Zusammenarbeit der beiden fortgesetzt.