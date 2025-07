Schalke-Trainer Muslic mit dicker Neuzugang-Ankündigung – „Wird eine Waffe sein“

Der Startschuss lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am Freitag eröffnet Schalke in der Veltins-Arena die Zweite Bundesliga gegen Hertha BSC. Mit viel Spannung und Erwartung werden die Schalke-Fans ihr Team und insbesondere Neu-Coach Miron Muslic erwarten.

Spannend wird auch die Frage nach den Neuzugängen sein. Der FC Schalke 04 hat bereits einige Spieler verpflichtet, darunter zuletzt auch Hasan Kurucay. Doch Muslic bremst beim Türken direkt die Euphorie, betont allerdings, dass er auch sehr wichtig sein wird.

FC Schalke: Muslic schwärmt von Kurucay

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC wurde der Coach nach dem Innenverteidiger gefragt und Muslic schien regelrecht begeistert von ihm zu sein: „Ich bin sehr, sehr froh über die Verpflichtung von Hasan. Ich glaube, das ist genau der Neuzugang, der zu unserem Anforderungsprofil passt.“

Im gleichen Zuge beschrieb Muslic den 27-Jährigen noch einmal genauer: „Hasan ist ein sehr aggressiver Innenverteidiger, der sich sehr, sehr wohl fühlt im nach vorne Verteidigen. Der sich sehr, sehr wohl fühlt, wenn er in Zweikämpfe gehen kann. Genau das, was wir für unser Spiel brauchen.“

Euphorie gebremst

Nach den lobenden Worten würden sich die Schalke-Fans dementsprechend auch freuen, Kurucay direkt im Einsatz zu sehen. Doch für das Spiel gegen Hertha BSC bremst der Coach die Euphorie: „Hasan wird noch ein bisschen Zeit brauchen, dementsprechend steht er nicht zur Verfügung für Freitag.“

Hiermit ist es aber noch nicht gewesen. Muslic packte noch weiter über seinen neuen Abwehrmann aus: „Hasan ist ein Rechtsfuß, der sich pudelwohl fühlt auf der linken Seite, der in Wahrheit genau das zu seiner Stärke macht, weil er sehr selbstbewusst ist mit dem linken Fuß, aber dadurch einen ganz anderen Winkel hat als Rechtsfuß aus dieser Position. Was Linienbrechen betrifft, kann das oder wird das eine Waffe sein.“ Auch wenn es am Freitag noch nicht so weit sein wird, Schalke-Anhänger werden nach diesen Worten große Erwartungen an Kurucay haben.