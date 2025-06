Ex-Schalke-Trainer zieht die Reißleine – jetzt folgt die irre Rückkehr!

Er war Teil des großen Absturzes des FC Schalke 04. In der Saison 2020/2021 übernahm Manuel Baum nach nur zwei Spieltagen die Mannschaft von David Wagner und stand elf Mal an der Seitenlinie. Sein Punkteschnitt von 0,64 machte ihn zu einem der erfolglosesten Trainer in der Schalke-Geschichte.

Nach seiner Zeit bei Schalke kehrte Baum in den Nachwuchsfußball zurück und war zuletzt als Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig tätig. Doch nun folgt eine überraschende Rückkehr des Ex-Schalke-Coaches.

Schalke: Irre Rückkehr für Baum

Zum 30. Juni 2025 wird Manuel Baum seine Position bei RB Leipzig aufgeben. Diese Entscheidung traf Baum aus „privaten Gründen“. Seit Juli 2023 war er im Leipziger Nachwuchsbereich tätig, doch nun kam es zu einer „einvernehmlichen“ Trennung.

+++ Schalke 04: Baumgartl wird nach S04-Aus deutlich – „Gab Sachen, die nicht cool waren“ +++

Marcel Schäfer, Geschäftsführer von RB Leipzig, verabschiedete Baum in einer offiziellen Mitteilung des Klubs: „Wir bedanken uns bei Manuel für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit (…) Seine Entscheidung aus privaten Gründen respektieren wir natürlich. Der gesamte Klub wünscht Manuel alles Gute sowie viel Erfolg für die Zukunft!“

Baums Zukunft scheint bereits auch geklärt: Laut „Sky“ wird der ehemalige Schalke-Coach zu seinem früheren Arbeitgeber FC Augsburg zurückkehren. Dort soll er die Leitung des NLZ übernehmen. Seine Hauptaufgabe wird es sein, den Übergang von Jugendspielern in die Profimannschaft erfolgreich zu gestalten.

Baum in Augsburg bereits erfolgreich

Als Cheftrainer erlebte Manuel Baum seine bisher erfolgreichste Zeit beim FC Augsburg. 2016 übernahm er die Profimannschaft und führte sie auf Platz 13 in der Bundesliga. Im Folgejahr erreichte er sogar Rang 12. 2019 endete seine Amtszeit jedoch, nachdem der Erfolg ausblieb.

Auf Schalke blickt man nur ungern auf Baum zurück. Nur ein Sieg in elf Spielen auf der Schalke-Bank – damit ist auch er ein Teil des Absturzes in der Saison 2020/21, der mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga endete. Folglich war Schalke auch bisher Baums letzte Station als Trainer im Profifußball.