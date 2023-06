Bei Prosieben ist Joko Winterscheidet regelmäßig mit neuen Unterhaltungsformaten auf Sendung. Ob bei „Wer stiehlt mir die Show?“ im Alleingang, oder „Joko und Klaas im Duell um die Welt“ – der Moderator und Entertainer kommt bereits seit Jahren gut an.

Im April 2023 zeigte sich Joko Winterscheidt dann abseits der Studios seines Haussenders ProSieben und gab sich größte Mühe im Amazon Prime Video-Format „LOL: Last one Laughing“ möglichst lange dabei zu bleiben. Wenn es auch nicht zum großen Sieg reichte, hatte Joko Winterscheidt trotzdem einiges zu lachen. Deutlich ernster wird es jetzt allerdings bei seinem neuen Projekt.

Prosieben-Star Joko Winterscheidt wird deutlich

Joko Winterscheidt hat einen Deal mit dem Streaminganbieter abgeschlossen, bei dem er auch hier seine eigene Show moderiert. Zumindest wurde genau das seinem Publikum mit dem Trailer zu „The World’s Most Dangerous Show“ angekündigt. Was genau sich dahinter verbergen würde, blieb bislang geheim (hier mehr dazu).

Seit Mittwoch (7. Juni) ist das Format online und es zeigt sich: Mit einer lustigen Unterhaltungssendung hat das Ganze rein gar nichts zu tun. Denn Joko Winterscheidt macht Ernst. „Ich mache seit ungefähr fast 20 Jahren Unterhaltung. Dafür geh‘ ich an Grenzen. An meine eigenen, an die des guten Geschmacks und darüber hinaus“, lässt Winterscheidt sein Publikum gleich zu Beginn wissen. Dann fügt er hinzu: „Trotzdem hat sich bei mir die eine Frage gestellt: Vielleicht bin ich nie weit genug gegangen.“

„The World’s Most Dangerous Show“ thematisiert Klimakrise

Bei „The World’s Most Dangerous Show“ geht es nicht um illustre Spielrunden, sondern die Klimakrise und ihre Folgen. Konzept der Sendung: „Hoffnungen und Ideen“ suchen und damit im besten Fall ein großes Publikum ansprechen.

Mehr News:

Sechs Folgen hat das Format, in dem auch andere Prominente zu Wort kommen. Wie zum Beispiel Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer oder Komiker Oliver Kalkofe. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates taucht hier auf.