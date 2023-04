Amazon Prime: „LOL“-Fans aufgepasst! Es gibt gleich zwei gute Nachrichten

Alle Fans der deutschen Comedy dürften diese Serie mit Sicherheit schon hoch und runter geschaut haben: Mit „LOL: Last One Laughing“ gelingt den Machern ein absoluter Meisterstreich. Während die vierte Staffel aktuell noch läuft, teilt der Streamingdienst Amazon Prime gleich die nächsten Hammer-News.

Das Prinzip der Amazon Prime Serie ist eigentlich ganz einfach: Eine Gruppe von Comedians wird für insgesamt sechs Stunden in einen großen Raum gesperrt und keiner darf lachen. Verspielt ein Kandidat seine zwei Leben, ist er raus. Der Gewinner, der bis zum Ende am Start ist, gewinnt eine Geldsumme für den guten Zweck. Wie gut das Konzept bei den Zuschauern ankommt, macht der Streamingdienst am Freitag deutlich.

Amazon Prime: „LOL“ bekommt irre Auszeichnung

Die Serie, die von Michael „Bully“ Herbig moderiert wird, kommt mehr als gut bei den Nutzern von Amazon Prime an. Mittlerweile machen sogar einzelne Ausschnitte in den sozialen Medien die Runde und gehen dort viral. So lachen Millionen über das Duett von Anke Engelke und Bastian Pastewka als „Jenny und Mel“ oder Martina Hills schiefe Gesangseinlage.

Wie gut das Format ankommt, beweist diese großartige Nachricht: „LOL: Last One Laughing“ Staffel Nummer vier ist der meistgestreamte deutsche Titel auf Amazon Prime! Zumindest in Deutschland und Österreich. Und damit nicht genug.

Fans völlig aus dem Häuschen wegen Staffel 5

Denn es geht weiter mit der beliebten Comedy-Serie! „LOL: Last One Laughing“ geht in die fünfte Runde und kommt Ostern 2024 mit neuen Folgen zurück. Bei diesen Nachrichten sind die Fans selbstverständlich völlig aus dem Häuschen:

„Hoffentlich gibt es noch mindestens fünf weitere Staffeln. Mega Format!“

„Die Staffel war auch einfach absolut genial! Egal wie sehr man, wie die Protagonisten selbst, versucht hat nicht zu lachen, man war schlicht wehrlos gegen diese Meister der Komik und Unterhaltung.“

„Schaffe ich nicht, so lange zu warten!“

