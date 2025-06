Red Bull macht es offiziell – Motorsport-Fans horchen auf

Red Bull und der Motorsport: Schon seit Jahren ist der Konzern eng mit der Sportwelt verbunden. Während man im Fußball allerdings immer noch auf heftigen Gegenwind stößt, ist der Getränkekonzern im Motorsport eine feste Größe. Die letzten vier Weltmeistertitel in der Formel 1 zeugen genau davon. Nun möchte sich Red Bull auch abseits der Rennstrecke im Markt etablieren.

Das soll mit einem eigenen Fernsehsender gelingen. Red Bull TV ist seit dem 16. Juni 2025 über Pluto TV kostenlos abrufbar. Der Kanal umfasst ein breites Spektrum an Inhalten. Neben Action- und Extremsport zeigt er Filme, Serien und Live-Übertragungen. Pluto TV hebt hervor, dass der Juni zahlreiche „Top-Live-Events“ bereithält, was Sportfans besonders freuen dürfte.

Spannende Live-Events bei Red Bull TV

Am 21. Juni überträgt „Pluto TV“ den „MotoGP Rookies Cup“ aus Italien. Das erste Rennen startet um 16 Uhr, das zweite Rennen folgt am nächsten Tag ab 8.45 Uhr. Zudem locken der “ Skateboarding Day“ sowie der „Soapbox Race Day“ mit actiongeladenen Veranstaltungen.

Auch am Monatsende hält der neue Sender TV-Highlights bereit. Vom 28. bis 29. Juni zeigt der Kanal den MotoGP Grand Prix der Niederlande aus Assen. Die Übertragungen beginnen am 28. Juni um 10.50 Uhr und am 29. Juni um 11 Uhr. Adrenalin ist garantiert.

Neuer Sender setzt auf Action pur

Am 29. Juni gehen die Finals der „Cliff Diving World Series“ live über den Bildschirm. Sie starten ab 17 Uhr. Fans des Sattelfests können sich auf eine Aufzeichnung freuen, die im August verfügbar sein wird. Red Bull bleibt seinem sportlichen Markenkern treu.

Mit spannenden Live-Übertragungen soll der neue Sender ein abwechslungsreiches Programm bieten. Dank der wachsenden Partnerschaft zwischen Red Bull und Pluto TV kommen Zuschauer weltweit in den Genuss erstklassiger Unterhaltung.

