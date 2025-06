Frank Rosin kann es kaum fassen: „Muss einen rauslassen“

Er ist einer der erfolgreichsten Fernsehköche des Landes und begeistert mit seiner Serie „Rosins Restaurants“ ein Millionenpublikum. Mit seinem Fachwissen verhilft er Restaurantbesitzern in Not zu einem Neustart, um ihren Traum von der eigenen Gaststätte nicht aufgeben zu müssen.

Mittlerweile macht der Fernsehstar auch als Influencer eine gute Figur. Stolze 261.000 Menschen folgen dem 58-Jährigen auf seinem Instagram-Profil. Hier teilt der Koch Einblicke in sein Privatleben und spannende berufliche Ankündigungen. Jetzt meldet er sich mit einem wichtigen Anliegen direkt bei seinen Fans.

Frank Rosin schwebt auf Wolke sieben

Mit einem riesigen Lächeln im Gesicht meldet sich Frank Rosin höchstpersönlich bei seinen Fans. Entspannt spricht der Fernsehstar in die Handykamera und scheint bestens gelaunt zu sein. Übermütig bekräftigt der Koch: „So, ihr Lieben. Ich melde mich, weil ich jetzt einfach mal hier einen rauslassen muss, so zu sagen.“ Doch was möchte der 58-Jährigen auf diesem Weg loswerden?

Der Fernsehstar führt aus: „Ich möchte mich bei euch bedanken. Denn gestern lief ‚Rosins Restaurants‘. Top Quote. Beste Quote der Staffel. Und sozusagen ein absolutes Highlight.“ Über diesen Erfolg scheint sich der Gastronom über alle Maßen zu freuen. Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, erreichte die Primetime-Serie in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 5,2 Prozent.

+++ „Rosins Restaurants“: Frank ist fassungslos – „Wirklich kriminell“ +++

Auch auf „Joyn“ streamen die Fans von Frank Rosin die neuen Folgen fleißig. Stolz verkündet der Fernsehstar: „Es läuft brillant.“ Und dann haben Fans plötzlich einen weiteren Grund zur Freude. Denn der Starkoch verrät, dass es auch im kommenden Jahr neue Folgen der Hit-Serie geben wird.

In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise begeisterte Anmerkungen wieder. Die Follower des Fernsehstars schreiben:

„Rosins Restaurant ist immer schön zu schauen . Macht weiter so!“

„Meine Lieblingsserie! Weiter so Frank! Du bist der Beste!“

„Danke für deinen Einsatz für die Gastronomie, gerade in so bewegten Zeiten. Deine Sendungen sind Pflichttermine.“

„Wir müssen DANKE sagen, Frank. Danke für diese tolle Sendung! Es ist so schön dir dabei zuzusehen, wie du seit so vielen Jahren Menschen hilfst in einer so wunderschönen Branche.“

„Danke für all die Jahre Unterhaltung & Expertise – gepaart mit jeder Menge Spaß an der Arbeit!“

Auf die Unterstützung seiner Fans kann sich der Gastronom stets verlassen.

Auch nach mehr als dreißig Staffeln von „Rosins Restaurants“ hat Frank Rosin großen Spaß an seiner Arbeit. Und auch die Zuschauer können von dem sympathischen Sternekoch nicht genug bekommen.