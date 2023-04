Amazon Prime: „LOL“-Star Kurt Krömer mit irrer Geschichte – DARAN wäre er fast gestorben

Wenn Komiker Kurt Krömer nicht gerade für eine neue Staffel der Amazon Prime-Serie „LOL: Last one Laughing“ vor der Kamera steht, sitzt er vielleicht gerade hinter einem Mikrofon und nimmt eine neue Folge seines Podcasts „Feelings“ auf.

Ähnlich wie in der Amazon Prime-Serie, weiß er auch hier nicht, was ihn erwartet. Beziehungsweise, wer ihn erwartet. Denn die Liste der angefragten Studiogäste wird für ihn vorab geheim gehalten. Also hat Kurt Krömer zunächst auch keine Ahnung, dass in seiner Folge von Mittwoch (26. April) eine echte Schauspiellegende und ehemalige Kollegin in seinem Studio Platz nehmen wird. Als die dann auch noch ihr Mitbringsel auspackt, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse.

Amazon Prime-Star Kurt Krömer bekommt besonderes Geschenk

Bei seiner Besucherin handelt es sich um keine Geringere als Schauspielerin Iris Berben. Die beiden sind einander durchaus bekannt. Immerhin standen sie bereits gemeinsam für „Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex“ vor der Kamera.

In dem Kinderfilm spielt Krömer einen Zoohändler. Um gleich mal in alten Zeiten zu schwelgen, gibt’s in Erinnerung an seine Rolle von Berben deshalb einen Meisenknödel für den Gastgeber. Das perfekte Geschenk, lautet die Voraussetzung fürs Mitbringsel, doch es darf nicht teurer als sechs Euro sein. Was Berben allerdings nicht weiß, Kurt Krömer hat eine dunkle Vergangenheit mit dem Vogelfutter.

Kurt Krömer fällt von Leiter

„Es ist eine traurige Erinnerung, weil ich im vergangenen Jahr fast gestorben wäre“, beginnt er seine skurrile Geschichte. Dann erzählt er, wie er versucht hatte, einen Meisenknödel mit Hilfe einer Reißzwecke an einem Häuschen zu befestigen.

Für das Unterfangen nahm der Komiker damals eine Leiter zur Hand, die ihm plötzlich zum Verhängnis wurde. „Als ich die Leiter heruntergestiegen bin, habe ich die letzte Stufe verfehlt, bin heruntergefallen und mit dem Rücken gegen eine Steinpalette geknallt, sodass ich auf dem Rücken lag und dachte: Das war’s dann.“

Das Fazit der Meisenknödel-Anbring-Aktion: Geprellte Rippen. Über das Geschenk seiner Kollegin freut er sich jetzt aber trotzdem. Gleichwohl er direkt mal ankündigt, das Vogelfutter diesmal lieber auf den Boden zu legen, statt, wie vorgesehen, hängend zu installieren.