Amazon Prime: Axel Stein enthüllt – DAS haben „LOL“-Zuschauer in Staffel 3 nicht mitbekommen

Pünktlich zu Ostern veröffentlicht Amazon Prime die brandneue Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Wieder einmal wagen sich zehn Promis für sechs Stunden vor die Kamera. Die Regeln sind einfach: Wer lacht, verliert. Dass das jedoch alles andere als einfach zu unterbinden ist, wenn man sich mit Deutschlands Top-Komikern in einem Raum aufhält, dürften die vergangenen Ausgaben bereits bewiesen haben.

Vor dem Start der neuen Folgen bei Amazon Prime hat Axel Stein mit DER WESTEN über die Show gesprochen. Dabei verrät der Schauspieler nicht nur, wieso er bei Staffel 4 nicht mehr dabei ist, sondern enthüllt sogar ein Detail, das den meisten Zuschauern bisher entgangen ist.

Amazon Prime startet „LOL“-Staffel 4: Axel Stein warnt Kollegen vor

In Staffel 3 ist Axel Stein einer der stärksten Teilnehmer gewesen. Am Ende landet der TV-Star sogar auf dem vierten Platz und siegt damit über Comedy-Stars wie Carolin Kebekus, Olaf Schubert und Hazel Brugger. Letztere wird auch in den neuen Folgen von „LOL“ zu sehen sein. Axel Stein hingegen hat es nicht in die vierte Staffel geschafft.

Woran liegt das? „Das müssen Sie den Herrn Amazon Prime fragen. Nein, im Ernst: Da können eben nur zehn Personen mitmachen und es gibt so viele gute Leute. Ich wurde nicht angefragt, aber ich hätte wahrscheinlich mitgemacht, wenn man mich gefragt hätte. Die Nachfrage ist aber natürlich groß und alle reißen sich darum, weil das eines der interessantesten Projekte ist, die wir im deutschen Bereich haben“, erklärt Axel Stein gegenüber DER WESTEN.

Als jemand, der die Amazon-Prime-Show bereits erfolgreich gemeistert hat, kann er seine Kollegen nur vorwarnen. Denn: Die Dreharbeiten zu „LOL“ sind nicht zu unterschätzen. „Ich finde das Konzept unfassbar und jetzt, wo man es selbst durchlebt hat, kann ich sagen, das ist nicht nur seelischer, sondern körperlicher Schmerz und Kondition, die man für diese Aufzeichnungszeit braucht“, betont der 41-Jährige.

Axel Stein wird Fliegenklatsche weggenommen – „Wurde gar nicht erzählt“

Um sich das Lachen zu verkneifen, hat sich Axel Stein in Staffel 3 die meiste Zeit mit einer pinken Fliegenklatsche ins Gesicht gehauen. Der Schmerz unterdrückt schließlich den Reflex laut loszulachen. Ein cleverer Trick, der den Schauspieler weit gebracht hat. Doch was die Zuschauer bei Amazon Prime nicht mitbekommen haben: Plötzlich wird dem Fernsehstar die Fliegenklatsche entwendet. „Die wurde mir irgendwann weggenommen. Das wurde gar nicht so erzählt, weil die Kollegen gemerkt haben, wie gut das bei mir funktioniert hat“, berichtet er mit einem Grinsen.

Und fügt hinzu: „Ich hatte mich ja diesbezüglich vorbereitet und mir gedacht: ‚Wenn ich mir Schmerz zufüge, habe ich nix mehr zu lachen.‘ So konnte ich es ganz gut kontrollieren, aber die wurde mir dann tatsächlich irgendwann weggenommen.“ Auf die Nachfrage, ob es jemand aus der Amazon-Prime-Produktion oder ein weiterer Teilnehmer der Sendung gewesen ist, stellt Axel Stein klar: „Nee nee, das waren schon die Kollegen.“

Staffel 4 von „LOL: Last One Laughing“ startet am 6. April bei Amazon Prime Video.