Amazon Prime: Bitter für Fans! ER soll als Erster bei „LOL“ Staffel 4 rausfliegen

Pünktlich zu Ostern veröffentlicht Amazon Prime die neue Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Die Comedy-Show erfreut sich seit Frühjahr 2021 großer Beliebtheit und startet am 6. April endlich in die vierte Runde. Mit dabei ist wieder ein bunt gemischter Cast aus Komikern und Entertainern.

Einer von ihnen soll angeblich schon nach den ersten Minuten aus der Show fliegen. Für das Konzept der Comedy-Sendung, die bei Amazon Prime zu sehen ist, sei er der denkbar schlechteste Kandidat, behaupten die „LOL“-Fans.

Amazon Prime zeigt „LOL“ Staffel 4: Fans sicher – Joko fliegt als Erster raus

Nachdem in Staffel 2 bereits Klaas Heufer-Umlauf zu sehen gewesen ist, traut sich nun seine bessere Hälfte Joko Winterscheidt in die Amazon-Prime-Show. Während Klaas schon als Zweiter von insgesamt zehn Teilnehmern ausgeschieden ist, befürchten die Fans des Duos, dass Joko sogar noch weniger Sendezeit bekommt.

Unter einer Ankündigung von Amazon Prime bei Instagram häufen sich die Vermutungen, dass Joko Winterscheidt als erster Kandidat in Staffel 4 rausfliegen wird. Schließlich ist der 44-Jährige für seine laute und vor allem herzliche Lache bekannt. Schon in der ProSieben-Show „Circus HalliGalli“ ist er beim Spiel „Aushalten: Nicht Lachen“ mehrfach kläglich gescheitert.

„Bin gespannt, wie er es macht. Er lacht ja eigentlich immer“, behauptet ein Fan deshalb. Ein anderer ist sich sicher: „Wir sind uns alle einig, dass Joko als Erster rausfliegt, oder?“ Die Reaktionen der anderen Nutzer sprechen für sich:

„Der muss ja wirklich bei ALLEM lachen.“

„Der hat keine Chance. Da brauchen wir uns gar nix vormachen.“

„Glaube eher, dass der erst gar nicht reinkommt.“

„Joko kommt schon lachend rein.“

Schade wäre es allemal, wenn Joko Winterscheidt wirklich schon nach wenigen Minuten die Amazon-Prime-Show verlassen muss. Der Moderator ist schließlich ein wahrer Sympathieträger und spätestens seit „Wer stiehlt mir die Show?“ wieder ein echter Publikumsmagnet.