Disney-Star David Hekili Kenui Bell tot – er wurde nur 46

David Hekili Kenui Bell, ein US-amerikanischer Schauspieler, ist vor allem für seine Rolle in der Real-Verfilmung von Disneys „Lilo & Stitch“ bekannt. Dank seines Talents und Charismas wurde er vor allem in Hawaii geschätzt, wo er aufwuchs. Neben seiner Schauspielkarriere war Bell auch durch seine enge Beziehung zu Familie und Freunden bekannt.

Am Dienstag (17. Juni) macht die Nachricht seines überraschenden Todes die Runde. Sein frühes Ableben hat sowohl seine Familie als auch Fans tief erschüttert. Die genauen Umstände seines Ablebens bleiben ein Rätsel, was die Tragik noch verstärkt. Seine Schwester Jalene Kanani Bell teilte die Nachricht öffentlich und drückte dabei ihre tiefe Trauer aus.

David Hekili Kenui Bell berührt die Herzen

David Hekili Kenui Bell ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Seine Schwester bestätigte dies über Facebook. „Er war ein hell leuchtender Stern und wird es für immer bleiben,“ schrieb sie voller Trauer. Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Jalene Kanani Bell teilte zudem emotionale Worte über ihren Bruder. „Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass mein süßer, großzügiger, talentierter, lustiger, brillianter und wunderschöner kleiner Bruder heute in der Gesellschaft des himmlischen Vaters verbringt,“ schrieb sie in ihrem Beitrag. Sie riet allen: „Nehmt eure Liebsten in den Arm.“ Sie erinnerte sich auch an eine bewegende Begegnung: „Wir kamen aus dem Kino nach Hause und saßen einfach bei mir im Wohnzimmer auf dem Boden.“

Die beiden Geschwister hatten gemeinsam über ihre Familiengeschichte gesprochen. Jalene betonte, wie gesegnet sie durch diese Gespräche sowie durch alle großen und kleinen Momente ihres Lebens sei. „Gesegnet davon und von allen großen und kleinen Momenten werde ich alle Erinnerungen für immer wach halten.“

Die Polizei von Hawaii bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass David Hekili Kenui Bell bereits am 12. Juni verstarb. Ermittlungen sollen klären, wie es zu seinem Tod kam, doch ein Verbrechen wird ausgeschlossen. Eine Obduktion soll weitere Details ans Licht bringen. Bells Tod hinterlässt eine große Lücke, die weltweit spürbar ist.

