Deutscher verunglückt bei Bergtour am Gardasee – er wurde nur 30 Jahre alt

Am Gardasee kam es erneut zu einem schrecklichen Unglück in den Bergen. Ein nur 30 Jahre alter Mann aus Deutschland verunglückte auf einer Bergtour in Norditalien an einem Klettersteig und stürzte in den Tod.

Der 30-jährige deutsche Tourist ist bei einer Klettertour am Nordufer des Gardasees tödlich verunglückt. Der Urlauber stürzte etwa 200 Meter in die Tiefe und starb noch am Unfallort, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.

Schrecklicher Unfall am Gardasee

Der verstorbene Deutsche war mit drei Freunden unterwegs, als der Horror-Unfall passierte. Als er vom Gipfel der Cima Sat – einem rund 1.200 Meter hohen Berg, der direkt oberhalb von Riva del Garda am Nordufer der Gardasees liegt – abstieg, stürzte er rund 200 Meter in die Tiefe. Der Klettersteig gilt als beliebt.

Die Gruppe hatte vorab den Klettersteig „Ferrata dell’Amicizia“ (Weg der Freundschaft) bestiegen und wollte anschließend wieder herabklettern. Doch dann ereignete sich das schreckliche Unglück, bei dem der Urlauber tödlich verunfallte. Gegen 15 Uhr alarmierten die Begleiter des 30-jährigen Mannes die Rettungskräfte. Doch der Urlauber erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Zunächst lagen keine Angaben zur Herkunft des Mannes vor.

Klettersteig gilt als sehr beliebt

Die Region um Riva del Garda in der Provinz Trient, in der das tödliche Unglück passierte, gilt als sehr beliebt bei deutschen Wanderern und Kletterern. Auch der Weg „Ferrata dell’Amicizia“ ist einer der bekanntesten Klettersteige in der Gegend, nicht zuletzt wegen der spektakulären Ausblicke, die man von dort hat.