Unwetter zwingt Markus Krebs in NRW zu drastischem Schritt – Fans horchen auf

Markus Krebs ist als Stand-Up-Comedian eigentlich dafür bekannt, sein Publikum zum Lachen zu bringen. Doch jetzt hat der Duisburger ein ernstes Problem.

Eigentlich sollte er mit seinem Programm „Markus Krebs – Bierschaum ist mein Lippenstift“ am Samstag (14. Juni) um 20 Uhr in Xanten (NRW) auftreten. Doch der Termin fällt ins Wasser.

Unwetter zwingt Markus Krebs in NRW zu drastischem Schritt

Auf Instagram kündigt der Stand-Up-Comedian am Vortag selbst an, dass man den geplanten Open-Air-Termin in NRW auf Sonntag (15. Juni) auf 19 Uhr verlegen müsse. Grund dafür sei eine Unwetter-Warnung für Samstag (mehr dazu hier >>>).

„Bitte beachtet, dass die Show eine Stunde früher beginnt. Einlass startet am Sonntag bereits um 17 Uhr.“ Die Tickets behalten nach Angeben von Markus Krebs ihre Gültigkeit. Jetzt horchen Fans auf!

Das sagen Fans zu dem drastischen Schritt

Einige Fans aus NRW scheinen mit der Termin-Änderung kein Problem zu haben. In den Kommentaren unter seines Posts schreiben sie: „Den Lachmuskeln ist es egal und „Dann halt bis Sonntag. Wir freuen uns.“

Ein anderer lobt zudem, dass der Stand-Up-Comedian Wert auf Sicherheit legt. „Safty first“ schreibt er.

All denjenigen, die am Sonntag keine Zeit haben, macht das Unwetter in NRW hingegen einen Strich durch die Rechnung. So kündigte ein Fan beispielsweise an, die Tickets bereits weiterverkaufen zu wollen. Ein anderer sieht die kurzfristige Ankündigung ebenfalls kritisch und kommentiert: „Das werden einige nicht mitbekommen.“ Ob sie am Samstagabend tatsächlich ohne Auftritt im Regen stehen, bleibt allerdings abzuwarten.