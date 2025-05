Roland Kaiser, BAP und Co.: Das sind die Konzert-Highlights 2025 im Sparkassenpark Mönchengladbach

Die Open-Air-Saison 2025 im Sparkassenpark Mönchengladbach verspricht musikalische Highlights. Insgesamt sind 15 Konzerte und Veranstaltungen geplant, die Zuschauer aus nah und fern anziehen sollen.

Der bunte Mix an Künstlern aus verschiedenen Genres reicht von Rock über Pop und Jazz bis hin zu Schlager. Die Saison startet mit einem Auftritt von BAP am 7. Juni. Wolfgang Niedecken und seine Kultband präsentieren neue und altbekannte Songs.

Vielfältige Konzerte im Sparkassenpark Mönchengladbach

Zwei Tage später, am 9. Juni, wird Sting das Hockeystadion mit seinen Hits wie „Englishman in New York“ begeistern. Bryan Adams folgt am 25. Juni mit einem zweistündigen Konzert voller Klassiker.

Das Ende Juni wird ebenfalls ein Highlight: Andreas Gabalier eröffnet am 27. Juni seine „Ein Hulapalu auf uns“-Tournee. Einen Tag später gibt Roland Kaiser ein Zusatzkonzert seiner Sommertournee. Am 29. Juni sorgt die berühmte Band „Thirty Seconds to Mars“ für Rockstimmung.

Am 1. Juli gastiert Mary J. Blige, die „Queen of Hip-Hop Soul,“ im Sparkassenpark Mönchengladbach. Direkt einen Tag später tritt Jacob Collier auf, gefolgt von Neil Young am 4. Juli.

Festivals und Pop-Highlights im Sparkassenpark Mönchengladbach

Am 5. Juli verwandelt sich der Sparkassenpark Mönchengladbach bei der „Mönchengladbach Olé Party“ in eine Mallorca-Feier. Ab 13 Uhr sorgen Stars wie Brings für Partystimmung. Fans des Afrobeat kommen am 6. Juli auf ihre Kosten, wenn Burna Boy die Bühne übernimmt. Einen besonderen Abend bietet am 11. Juli die Kultband Simple Minds, während Lea am 12. Juli erstmals im Sparkassenpark Mönchengladbach auftritt. Am 19. Juli bringt Kontra K den deutschen Hip-Hop zurück in die Vitusstadt.

Die Saison endet mit dem „Bobfest“ am 26. Juli. Dieses Rockfestival feierte seine Premiere 2024 und wird 2025 fortgesetzt. Headliner ist Alice Cooper, begleitet von Bands wie H-BLOCKX und Ugly Kid Joe. Der Sparkassenpark Mönchengladbach zeigt damit erneut, wie vielseitig und spannend sein Veranstaltungsprogramm ist. 2025 ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Die Atmosphäre im Sparkassenpark Mönchengladbach bleibt ein Erlebnis, das Konzertbesucher lieben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.