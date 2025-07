Girlfriends Day in NRW: Diese romantischen Ziele sorgen für Herzbeben

Am 1. August feiern alle einen Tag, der langsam auch bei uns in Deutschland richtig angesagt wird: den Girlfriends Day. Ursprünglich aus den USA geht der Trend gerade auf TikTok & Co. viral – und das aus gutem Grund!

Und man muss nicht unbedingt immer materielle Geschenke machen. Gerade hier in NRW eignet sich der Girlfriends Day perfekt für einen kleinen (romantischen) Ausflug zu zweit. HIER findest du zahlreiche Ideen …

Ausflüge in NRW: Über Naturparadiese bis zu märchenhaften Schlössern

Doch von vorne: Was ist der Girlfriend’s Day überhaupt? Nun, der Girlfriends Day am 1. August feiert die besondere Liebe und Freundschaft zu den wichtigsten Frauen in deinem Leben. Klar, könntest du jetzt deiner Liebsten eine Kleinigkeit kaufen oder gar einen größeren Ausflug in die Ferne schenken, doch auch in NRW gibt es zahlreiche Ausflugsziele, die eure Herzen höher schlagen lassen könnten.

Denn NRW ist ein echtes Schatzkästchen für Paare oder Freunde, die gemeinsame Momente voller Liebe und Zweisamkeit suchen. Wenn ihr Ruhe und Natur sucht, ist der Nationalpark Eifel mit seinen idyllischen Spazierwegen am Rursee und dem Wildnispfad genau das Richtige. Hier könnt ihr Hand in Hand die frische Luft genießen und dabei eure Seele baumeln lassen.

Gleichsam verzaubert das Sauerland mit dem Biggesee, der zu entspannten Bootsfahrten und romantischen Wanderungen inmitten einer herrlichen Landschaft einlädt. Ein besonderes Highlight sind die Lavendelfelder von Fromhausen, deren lilafarbene Blüten im Sommer das Herz höherschlagen lassen – ein Stück Provence mitten in NRW.

Für Liebhaber von Geschichte und prachtvollen Kulissen sind das märchenhafte Schloss Drachenburg mit seinem spektakulären Rheinblick sowie das elegante Schloss Benrath in Düsseldorf mit seinen blühenden Rosengärten wunderbare Rückzugsorte.

Abenteuerlust und magische Momente – hier schlägt dein Herz schneller

Wer etwas Abenteuer in den Tag bringen möchte, findet im Phantasialand Brühl neben den Fahrgeschäften auch viele romantische Plätze, die zum Verweilen einladen. Und wenn ihr euch nach Erholung sehnt, erwartet euch in der Therme Euskirchen ein Wohlfühlparadies, in dem ihr gemeinsam die Seele baumeln lassen könnt.

Auch in den Städten NRWs gibt es romantische Oasen. Der Baldeneysee in Essen verführt mit malerischen Bootsfahrten bei Sonnenuntergang, versteckten Picknickplätzen und charmanten Restaurants mit herrlichem Seeblick.

Im Planetarium Bochum erlebt ihr faszinierende Sternenshows, während das Vabali Spa Düsseldorf mit einer balinesischen Saunalandschaft für tiefe Entspannung sorgt. Für Paare, die etwas Außergewöhnliches suchen, wird das „Dinner in the Dark“ in Dortmund zum intensiven Genuss-Erlebnis der besonderen Art.

Egal, ob ihr die Natur liebt, Kultur entdecken wollt oder einfach nur gemeinsam in NRW entspannen möchtet – eines ist wichtig: Hauptsache ihr seid zu zweit.