NRW: Kraftklub gibt kostenloses Geheimkonzert – Jan Böhmermann mischt auch mit

Musik- und Konzertfans aufgepasst! Exklusiv und kostenlos spielt nur heute (5. Juni) eine hochkarätige Band in einer beliebten NRW-Metropole ein Konzert. Kein Wunder, dass das Netz völlig ausrastet.

Wo und wann das Konzert stattfindet, war zunächst geheim. Doch wer ZDF-Star Jan Böhmermann auf Social Media folgte, erfuhr als erstes Infos zur Location.

NRW: Kraftklub mit Geheimkonzert in Köln

Am Donnerstag, dem 5. Juni, bringt die Chemnitzer Band Kraftklub Köln mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert in Köln-Bickendorf (NRW) zum Beben – und das völlig überraschend! Bereits zuvor hatte die Band einen Hinweis auf das Konzert auf Instagram geteilt: ein Foto von einem Kran, ein nachdenkliches Emoji und der Hinweis „Köln“.

Doch erst Satiriker und Moderator Jan Böhmermann gibt den entscheidenden Tipp. Er verrät am Donnerstagmittag, wo und wann die Veranstaltung stattfindet. Und zwar direkt in der Nähe seines „ZDF Magazin Royale“-Studios. Laut Böhmermann soll die Rockband um 19 Uhr in der Vitalisstraße 170 auf der Bühne stehen – mitten zwischen Vogelsanger Straße, AWB-Zentrale und einem Schrottplatz.

Ein ziemlich ungewöhnlicher, aber umso spannenderer Ort für ein spontanes Live-Event! Videos auf den Accounts von Kraftklub bestätigen später die Infos von Böhmermann. Ob sich Band und Moderator hier abgesprochen haben? Nicht unwahrscheinlich.

Kraftklub: Neues Album erscheint am 28. November

Das Highlight vor Ort: Ein großer Baukran schwebt über der Stadt und präsentiert ein riesiges Schild mit dem Namen der Band und dem Titel ihres neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“.

Das Album erscheint offiziell erst am 28. November, doch bei diesem Konzert haben die Besucher die Möglichkeit, einige der neuen Songs live zu erleben. Übrigens: Bereits morgen erscheint die Vorab-Single „Schief in jedem Chor“.

Mehr News aus NRW:

Die Band ist dafür bekannt, bei Promo-Aktionen gern mal neue und ungewöhnliche Sachen auszuprobieren – und die Fans feiern das total. Schon 2019 haben Marteria und Casper mit einem spontanen Gig am Tanzbrunnen für Furore gesorgt. Jetzt steht Kraftklub in Ehrenfeld auf dem Plan.