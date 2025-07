Kein Regen-Ende in NRW in Sicht! Wetter-Experte erkennt ungewöhnliches Phänomen – „Wird noch sehr spannend“

Einmal ist das Wetter in NRW heiß, mal ist es schwül und am nächsten Tag folgt ein Regenschauer und Gewitter – und nun macht Meteorologe Dominik Jung klar: Es ist kein Ende in Sicht.

Grund dafür ist ein seltenes Phänomen – und das beeinflusst das Wetter in NRW noch weiter …

Wetter in NRW: Es wird „deutlich kühler“

„In den nächsten Tagen wird des deutlich kühler werden“, und trotzdem soll es schwül bleiben, offenbart Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net). Und damit nicht genug: Es soll auch zu heftigen Regenschauern kommen. Und „das heißt natürlich auch Unwettergefahr durch den Starkregen. Das wird noch sehr spannend werden.“

Dominik Jung zufolge lässt sich nichts mit „hundertprozentiger Sicherheit“ voraussagen. Denn während in Südeuropa vielerorts eine massive Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad tobt, zeigt sich in NRW die andere Wetter-Seite. Der Grund dafür liegt im ungewöhnlich warmen Mittelmeer.

Die dort gespeicherte Wärme führt zu einer verstärkten Verdunstung, wodurch außergewöhnlich viel Feuchtigkeit in die Atmosphäre gelangt. Diese feuchtwarme Luftmasse wird durch Tiefdruckgebiete großräumig nach Mittel- und teils auch nach Osteuropa transportiert – und trifft damit auch voll auf NRW.

In der Folge erleben wir in NRW derzeit eine deutlich instabilere Wetterlage. Die Luft fühlt sich schwül und drückend an, die Atmosphäre ist regelrecht aufgeladen. Das führt zu einer erhöhten Neigung für teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal kann es sogar zu Starkregen, stürmischen Böen oder kleinkörnigem Hagel kommen.

Keine sommerlichen Temperaturen – dafür Gewitter und Schauer

Temperaturmäßig heißt das für NRW: sommerliches Niveau – allerdings ohne die extreme Hitze Südeuropas. In den kommenden Tagen bleibt die Wetterlage voraussichtlich weiter unbeständig.

Für Dienstag, den 22. Juli, werden in NRW Temperaturen von rund 24 Grad erwartet. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Am Mittwoch (23. Juli) wird es mit mehr Sonne und angenehmen 25 Grad am freundlichsten. Am Donnerstag (24. Juli) nimmt die Schauerneigung hingegen wieder zu, die Temperaturen bleiben jedoch bei rund 23 Grad.

Kurz gesagt: Das Wetter bleibt spannend, wechselhaft und mit Überraschungspotenzial.