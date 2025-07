„Alle Farben“ eröffnet Grugapark-Festival in Essen – doch DAMIT konnte niemand rechnen

Am Montag (21. Juli) findet das große Opening des Parkfestivals in Essen statt. Die Veranstaltung steht im Zeichen der diesjährigen Rhein-Ruhr FISU World University Games. Und den Auftakt im Grugapark macht kein Geringerer als DJ „Alle Farben“.

Um 12 Uhr startete das Festivalprogramm mit allerhand Mitmachaktionen, um 18 Uhr geht es auf der Bühne weiter und um 20.30 Uhr legt dann „Alle Farben“ auf, um den Besuchern so richtig einzuheizen. Das könnten die gegen Abend gut gebrauchen. Denn das Wetter will nicht so richtig mitspielen.

„Alle Farben“ im Grugapark Essen

Der Montag steht allgemeinhin in NRW unter keinem guten Stern, zumindest keinem trockenen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Gewitter und Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter und Stunde voraus, teils lokal sogar 30 Liter. Dazu kann es teils stürmische Böen mit bis zu 70 km/h oder auch 80 km/h geben. Kleinkörniger Hagel ist ebenfalls drin.

Auch interessant: Ruhrbahn kündigt Kürzungen in Essen und Mülheim an – es passiert in den Sommerferien

Am Abend sollen die Gewitter allerdings abziehen, einzeln dürfte es jedoch auch noch über Nacht ungemütlich werden. Dann wird es natürlich auch etwas kühler.

+++ Grugapark ändert Öffnungszeiten und schließt Tageskasse – an diesen Tagen +++

Regenschirm nicht vergessen!

Wir haben uns aber auch speziell für Essen das Wetter angesehen und die aktuellen Prognosen (11.18 Uhr) auf „wetter.com“ sehen ähnlich aus. Schon zum Start des Festivalprogramms könnte es regnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei über 50 Prozent, ab 18 Uhr bei fast 80 und ab 22 Uhr bei satten 90 Prozent.

Mehr Themen:

Dass es nass wird, dürfte damit ziemlich klar sein. Schade für eine Veranstaltung, die unter freiem Himmel stattfindet. Zum Glück ist die Bühne im Grugapark wenigstens überdacht. Besucher sollten jedoch Regenkleidung und -Schirm nicht vergessen. Bei Temperaturen unter 20 Grad zum Abend sollte auch eine Jacke nicht fehlen. Sonst schafft es selbst „Alle Farben“ nicht mehr einzuheizen.