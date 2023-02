Amazon Prime: Diese Stars sind bei „Lol“ Staffel 4 dabei – und ER kommt zurück

Lange mussten die Fans auf diesen Moment warten. Jetzt ist es offiziell! Amazon Prime hat die Teilnehmerliste für Staffel 4 von „LOL: Last One Laughing“ bekannt geben. Und die kann sich sehen lassen.

Denn neben einigen Neuzugängen holt Amazon Prime auch alte Bekannte zurück in die Show. Vor allem einer dürfte für Begeisterung sorgen. Denn: Kurt Krömer ist wieder mit dabei!

Amazon Prime gibt „LOL“-Cast bekannt

Als Gastgeber der Show begrüßt auch in Staffel 4 Michael „Bully“ Herbig seine Kollegen. Zehn Comedy-Bekanntheiten stellen sich der wohl größten Herausforderung ihres Show-Lebens: Nicht zu lachen.

Und diese Stars sind dabei: Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier, Elton, Jan van Weyde, Max Giermann, Martina Hill und Hazel Brugger. Für Max Giermann und Kurt Krömer ist es bereits die dritte Teilnahme. Und auch Martina Hill und Hazel Brugger feiern ein Comeback.

Amazon Prime: Start für „LOL“ Staffel 4 steht fest

Auf Kurt Krömer mussten die Fans der Show in Staffel 3 verzichten. Und das, obwohl sich Krömer wohl zu einem der Zuschauerlieblinge mauserte. Dass die Begeisterung über seine Rückkehr groß sein dürfte, bestätigt ein Blick auf den Instagramkanal des Comedians. Innerhalb kürzester Zeit kann sich Kurt Krömer über jede Menge Likes für die Ankündigung zu seinem Mitwirken freuen. Bleibt abzuwarten, wie lange er dann diesmal durchhält…

Und darum geht’s bei „LOL: Last One Laughing“: Zehn prominente Comedians harren für sechs Stunden gemeinsam in einem Raum aus. Das Ziel: Bloß nicht lachen. Wer sich nicht beherrschen kann, verliert einen Joker. Nach zweimaligem Lachen, zudem auch ein verschmitztes Grinsen zählen kann, muss die betroffene Person den Raum verlassen und darf neben „Bully“ im Kontrollraum zugucken.

Wer gewinnt, erhält 50.000 Euro für den guten Zweck. Siegerin der letzten Staffel war Anke Engelke. Start der neuen Staffel ist laut Amazon Prime übrigens April 2023.