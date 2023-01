Amazon Prime: Diese irre Verschwörungstheorie steckt hinter Hitlers Auftritt in „Hunters“ Staffel 2

In der zweiten Staffel der Drama-Serie „Hunters“ sind die selbst ernannten Nazi-Jäger auf der Suche nach Adolf Hitler. Klingt skurril? Ist es auch. Der Anblick eines grauhaarigen Diktators, dem man seine Krankheiten – darunter Parkinson – kaum noch anmerkt, dürfte einige Zuschauer bei Amazon Prime irritieren.

Während die neuen Folgen vom Publikum in den USA gefeiert werden, wirken die Fans hierzulande eher enttäuscht, wenn nicht empört. Die Vorstellung davon, dass Hitler in den 70er-Jahren noch gelebt haben soll, erscheint nicht nur völlig realitätsfern und albern, sondern basiert auch noch auf einer Verschwörungstheorie. Kein Wunder, dass die Serie nach dem Finale von Staffel 2 bei Amazon Prime endet.

Amazon Prime: Staffel 2 von „Hunters“ basiert auf absurder Hitler-Theorie

Die neuen Folgen von „Hunters“ spielen in einer Welt, in der es sich Adolf Hitler gemeinsam mit Eva Braun nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Argentinien gemütlich gemacht hat. Leider handelt es sich dabei nicht um einen Fiebertraum, sondern das tatsächliche Drehbuch von Staffel 2. Im wirklichen Leben sind der Naziführer und seine Geliebte im Jahr 1945 durch Selbstmord gestorben, als sich die russische Armee ihrem Bunker genähert hat.

In den „Hunters“-Folgen, die im Jahr 1979 spielen, leben Adolf Hitler und Eva Braun in einer Villa in Argentinien, wo sie sich in den letzten 30 Jahren versteckt haben. Dem Protagonisten Jonah wird erzählt, dass die Geschichte über Hitlers Selbstmord eine Lüge sei. Demnach sei die Flucht des Diktators von anderen Nazis in ganz Europa unterstützt worden, unterdessen habe Eva ein „Viertes Reich“ in Amerika aufgebaut. Tatsächlich verfolgen die Serienmacher damit eine Verschwörungstheorie, die nach dem Tod von Hitler im Jahr 1945 kursiert ist.

Amazon Prime spinnt Verschwörungstheorie der Sowjets weiter

In Wirklichkeit ist Hitlers Überlebenstheorie Teil einer massiven Desinformationskampagne der Sowjets. In einer Pressekonferenz äußert der ehemalige Verteidigungsminister der Sowjetunion, Georgi Schukow, diese Theorie auf Anweisung von Joseph Stalin, der diese Behauptung später noch verstärkt, indem er auf der Potsdamer Konferenz erklärt, Hitler lebe entweder in Spanien oder Argentinien. Die Theorie ist durch britische Zeitungen gestützt worden, die Zitate eines sowjetischen Offiziers veröffentlicht haben, der erklärt, Hitlers verkohlter Körper sei ein „sehr schlechtes Double“. Laut „Hunters“ ist Hitler vom Bunker nach München, über die Alpen, Genua (Italien) und durch die „Rattenlinien“ nach Argentinien gereist. Mit Letzterer sind die Fluchtrouten führender Nazi-Vertreter und SS-Angehöriger gemeint.

Was in der Amazon-Prime-Serie hingegen nicht erwähnt wird, ist, dass mehrere Untersuchungen von Hitlers Gebissresten bestätigen, dass er 1945 in seinem Berliner Bunker gestorben ist. Historiker wie Richard J. Evans vermuten, dass das Fortbestehen von Hitlers Überlebenstheorien von Neonazi-Gruppen und Rassisten propagiert werden, die sich weigern zu glauben, dass der Diktator auf diese Weise sterben würde.