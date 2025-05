Amazon Prime Video: Kein Deutsch! Kunden wegen Kultserie außer sich – „Absolute Frechheit“

Riesenwut über Amazon Prime Video! Der Streamingdienst gehört zu den beliebtesten seiner Art, hat zig Abonnenten zu verzeichnen. Längst ist der Video-Dienst von US-Konzern Amazon auch in Deutschland ein Schwergewicht. Umso bitterer ist dann der Frust bei deutschen Kunden, wenn es Probleme beim Kauf und dem Streamen einer Kultserie gibt.

Welthit „Game of Thrones“ sorgt mit dem Prequel „House of the Dragon“ („HoD“) für eine neue Premium-Serie, die Einschaltquoten der ersten Staffel in den USA beispielsweise waren im Millionenbereich. Hierzulande hält Pay-TV-Riese Sky die Rechte an der Serie, Amazon-Kunden müssen sich die Folgen also trotz Prime-Abo kostenpflichtig kaufen.

Und da liegt der Hund begraben, denn: Die zweite „HoD“-Staffel ist bei Amazon Prime Video NICHT auf Deutsch verfügbar!

Amazon Prime Video: Kein Deutsch! Kunden wegen Kultserie außer sich

Kein Witz: Auch wenn Menüführung, Episodenbeschreibung und sogar die Titel der einzelnen Folgen auf Deutsch gehalten sind, ist die Tonspur nicht auf Deutsch erhältlich. Und das, obwohl die deutsche Synchronfassung zweifellos vorliegt. Schließlich erschienen die Folgen auf Sky zur Deutschland-Premiere bereits mit deutscher Tonspur. Und bei der ersten Staffel bietet auch Amazon Prime eine deutschsprachige Fassung an – nur nicht bei der zweiten Staffel.

Kunden laufen Sturm deswegen, bewerten die zweite „House of the Dragon“-Staffel deshalb nur mit einem von fünf Sternen! Hier eine Auswahl einiger erboster Zuschauer:

„Zum ersten Mal bin ich richtig unzufrieden. Es war nicht ersichtlich, dass es nicht auf Deutsch angeboten wird.“

„Ab Staffel 2 gibt es keine deutsche Synchronisation. Für mich ist das ein Grund, nicht mehr Prime-Serien zu kaufen. Eine absolute Frechheit!“

„Die Serie ist nur in Englisch verfügbar. Das wird vorher aber nicht ersichtlich. Die Werbung und alles ist Deutsch. Wir leben in Deutschland und wir sprechen Deutsch. Wenn ein Film nur in Englisch ist, sollte man das bekannt machen. Dass die Serie auf Englisch ist, erfährt man erst, wenn man sie anschauen möchte. Damit ist ein Rücktritt vom Kauf nicht mehr möglich.“

„Keine deutsche Synchronisation, nur Untertitel. Leider wie viele andere zu spät gesehen. Hatte die erste Staffel und von da auf die zweite gegangen und schon hatten sie mich. Amazon wird auch immer unseriöser.“

Offenbar reicht es nicht aus, dass Amazon Prime die Serie extra als „House of the Dragon (OV)“ in seinem Sortiment aufgelistet hat – „OV“ bedeutet „Originalversion“. Das weist bereits darauf hin, dass keine deutsche Fassung angeboten wird. Und auch ein Klick auf den Reiter „Details“ verrät, dass es hier nur die englische Tonspur gibt.

Sky und AppleTV haben alle „House of the Dragon“-Staffeln auf Deutsch

Können enttäuschte Kunden im Nachhinein womöglich ihr Geld zurückverlangen, bis es die Staffel auch mit deutscher Tonspur gibt? Eine Anfrage dieser Redaktion an Amazon Prime Video Deutschland blieb unbeantwortet. Auf Nachfrage beim Kundendienst klärte eine Mitarbeiterin auf, dass man „das Problem“ kenne und man „schnellstmöglich“ nach einer Lösung suchen werde.

Wie lange es aber dauert, bis auch die zweite „HoD“-Staffel letztlich auf Deutsch bei Amazon Prime Video erhältlich ist, wisse man nicht. Für enttäuschte Kunden gibt es aber eine Alternative: Natürlich bei Rechteinhaber Sky bzw. deren Streamingdienst „Wow“, sowie bei Apple TV, ist sie komplett als synchronisierte Fassung erhältlich…