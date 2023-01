ProSieben-Star Joko Winterscheidt nicht mehr wiederzuerkennen – „Mit 44 kommt das schon mal“

Nanu? Was ist denn bei Joko Winterscheidt los? Die „Joko und Klaas“-Fans trauen ihren Augen nicht. Der ProSieben-Moderator zeigt sich plötzlich in einem ganz neuen Look vor der Kamera.

Nachdem Joko und Klaas ihre Instagram-Kanäle mit insgesamt 2,3 Millionen Followern an iranische Frauen übergeben haben, hat sich der ProSieben-Star ein neues Profil angelegt. Und dort sorgt der 44-Jährige direkt erneut für Furore. Zu Beginn seines neuen Lebensjahrs überrascht Joko Winterscheidt mit einer außergewöhnlichen Frisur.

ProSieben-Star Joko Winterscheidt trägt plötzlich Vokuhila

Erst am 13. Januar hat der Entertainer seinen 44. Geburtstag gefeiert und kommt damit der großen 50 immer näher. Nach seinen neuen Instagram-Beiträgen fragt sich ein Fan sogar, ob er bereits in der Midlife Crisis stecke. Die tritt bei Männern bekanntlich zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr auf und äußert sich durch ungewöhnliche Verhaltensweisen. „Mit 44 kommt das schon mal“, spottet eine Frau nun über den Moderator.

Im Netz zeigt sich Joko Winterscheidt plötzlich mit einem waschechten Vokuhila und sieht damit den Musiker-Brüdern Liam und Noel Gallagher zum Verwechseln ähnlich, wie seine Follower finden. „Der verschollene Gallagher Bruder“, kommentiert einer von ihnen unter das Selfie. So manche sehen hingegen Ähnlichkeiten zu einem ganz anderen Promi. „Jorge Gonzales ohne Schminke“, heißt es von gleich mehreren Nutzern.

Zudem fallen Namen wie Thomas Hayo oder Bruce Lee. Doch Fans des Fernsehstars dürfen beruhigt sein: Bei Jokos ausgefallener Frisur handelt es sich wohl nur um eine Perücke. Denn noch am selben Tag überrascht er mit einem zweiten, ebenfalls außergewöhnlichen Look. Auf dem zweiten Foto trägt Joko Winterscheidt seine Haare wieder kurz, dafür stark gelockt.

Scheint ganz so, als würde der ProSieben-Star sich gerade in der Make-up- und Kostümabteilung eines neuen Fernsehprojekts austoben. Um welche Show es sich dabei handeln könnte, ist allerdings noch unklar.