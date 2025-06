Kunden von Amazon Prime sollten hellhörig werden – sonst droht Geldverlust

Wer aktuell Kunde bei Amazon Prime ist, sollte höllisch aufpassen. Denn der Streamingdienst ist Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden.

Die Verbraucherzentrale warnt deshalb jetzt betroffene Prime-Kunden davor, auf den Betrug reinzufallen. Hier sind Hinweise, was du tun kannst:

Amazon Prime: Vorsicht! Kunden droht Geldverlust

Offenbar treiben Betrüger gerade ihr Unwesen und schreiben Pishing-Mails an diverse Kunden von Amazon Prime. Darin heißt es neben dem Betreff „Wichtige Mitteilung zu Ihrem Zugang“:

„Hallo, Ihre Amazon Prime-Mitgliedschaft wird voraussichtlich am 27. JUNE 2025 verlängert. Wir haben jedoch festgestellt, dass die in Ihrem Amazon Prime-Konto hinterlegte Karte zum Verlängerungsdatum nicht mehr gültig ist. Bitte aktualisieren Sie Ihre Zahlungsmethode, um eine Unterbrechung Ihres Abonnements zu vermeiden.“

Darüber hinaus werden die Nutzer in der Mail darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Konto gesperrt wird, sollte die Zahlungsmethode nicht aktualisiert und die Abonnements-Gebühren nicht abgerechnet werden können.

+++ Amazon Prime Video: DIESE Veränderung ist unübersehbar +++

Die Verbraucherzentrale beteuert, dass es sich um eine betrügerische Mail handelt. Nutzer sollten grundsätzlich bei folgenden Anzeichen hellhörig werden: „Anzeichen für Phishing: unpersönliche Anrede („Hallo“), unseriöse Absenderadresse, Link in der Mail, Wechsel der Sprache („27. JUNE“), fiktive Mitgliedschaftsnummer.“

Amazon-Prime-Betrug: Das rät die Verbraucherzentrale

Was können Amazon-Prime-Kunden nun tun, sollten sie solch eine Mail in ihrem Postfach finden? Die Verbraucherzentrale rät:

„Wir empfehlen Ihnen, Phishing-Mails unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben und keiner Aufforderung nachzugehen. Falls Sie die Dienste von Amazon in Anspruch nehmen, sehen Sie auf den offiziellen Seiten oder in der App nach, ob Sie dort ähnliche Aufforderungen finden.“

Wenn Kunden also vorsichtig sind und sich an die Anweisungen halten, sollte ihr Konto und Geld sicher sein.