Kunden von Ikea, Netto und Co. wollen sich Balkonkraftwerk kaufen – das sollten sie besser wissen

Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine Photovoltaikanlage, die meist auf dem Balkon, der Terrasse oder am Fenster montiert wird. Es erzeugt Strom aus Sonnenlicht, der direkt im Haushalt verbraucht werden kann. So spart man Stromkosten und reduziert CO₂-Emissionen. Erhältlich sind die Balkonkraftwerke mittlerweile bei Ikea oder online bei Supermärkten und Discountern wie Netto.

Doch wer über eine solche Anschaffung nachdenkt, sollte sich im Vorfeld gut informieren. Ein Balkonkraftwerk kann schließlich ziemlich teuer werden und je nach Modell über 1.000 Euro kosten.

Ikea, Netto und Co.: Das sollten Kunden wissen

Bei den Preisen könnte der ein oder andere Sparfuchs schonmal auf die Idee kommen, die Produkte anstatt bei Ikea, Netto und Co. lieber günstiger woanders zu kaufen. Doch das kann schnell schiefgehen.

Die Bundesnetzagentur warnt nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ vor unseriösen Verkäufern, die nicht zugelassene Wechselrichter anbieten. Daher ist Vorsicht geboten – besonders beim Prüfen der Details. Doch was solltest du beim Kauf beachten?

Diese Unterlagen solltest du bekommen

Testberichte empfehlen nach Angaben der Zeitung, nur Balkonkraftwerk-Sets von seriösen Anbietern zu kaufen. Diese sollen vollständige Unterlagen wie Datenblätter, Montageanleitungen sowie CE- und VDE-Zertifikate beilegen.

Bei einem Kauf bei Ikea, Netto und Co. kannst du solche unschönen Überraschungen in der Regel ganz einfach vermeiden und hast in fast allen Fällen eine Garantie. Übrigens: Auch hier kann es zu Unterschieden kommen. Demnach seien die Garantien bei Netto und Aldi auf Solarmodule recht lang, während Ikea eine etwas kürzere Garantie bietet. Ein Vergleich der Angebote ist also in jedem Fall sinnvoll – auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft.

